Ireland thắng nhọc nhằn Qatar trong ngày Nathan Collins lập công và thẻ đỏ kép Pha đánh đầu sớm của Nathan Collins giúp Ireland bảo toàn thắng lợi 1-0 trước Qatar tại sân Aviva, bất chấp tổn thất lực lượng và sức ép lớn từ nhà vô địch Asian Cup.

Trong một trận giao hữu quốc tế đầy kịch tính tại sân vận động Aviva, Ireland đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Qatar. Điểm nhấn của trận đấu không chỉ nằm ở bàn thắng sớm của đội trưởng Nathan Collins mà còn ở hai tấm thẻ đỏ trực tiếp chia đều cho cả hai đội, biến một trận giao hữu trở thành cuộc đối đầu rực lửa về mặt tâm lý.

Khởi đầu bùng nổ của đoàn quân áo xanh

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Ireland chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của hàng tiền vệ giúp đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục thực hiện các pha phối hợp ngắn nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự lùi sâu của Qatar.

Thành quả đến ngay ở phút thứ 5. Từ một tình huống đá phạt chuẩn xác bên cánh trái của Jack Moylan, trung vệ Nathan Collins đã chọn vị trí thông minh, thực hiện cú đánh đầu lái bóng kỹ thuật hạ gục thủ thành đội khách. Bàn thắng sớm giúp Ireland thi đấu hưng phấn hơn, với liên tiếp các cơ hội được tạo ra, tiêu biểu là cú sút xa uy lực của Jayson Molumby.

Nathan Collins giúp Ireland có bàn mở tỷ số từ sớm.

Biến số từ những tấm thẻ đỏ

Khi hiệp một đang trôi về những phút cuối, Ireland bất ngờ phải chịu tổn thất lớn. Jack Moylan, người đã thi đấu rất năng nổ từ đầu trận, nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống ham bóng và phạm lỗi nguy hiểm với Jassem Gaber. Việc thiếu người buộc huấn luyện viên Hallgrimsson phải điều chỉnh lại chiến thuật, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Trận đấu nóng lên bởi chiếc thẻ đỏ của Ireland.

Sang hiệp hai, Qatar tận dụng lợi thế quân số để dâng cao tìm bàn gỡ. Phút 71, Yusuf Abdurisag thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc khiến bóng đổi hướng, nhưng thủ thành Caoimhin Kelleher đã xuất sắc cứu thua. Tuy nhiên, sự nôn nóng đã khiến đội khách tự đánh mất lợi thế. Phút 78, tiền đạo chủ lực Almoez Ali bên phía Qatar nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi hành vi thô bạo, đưa trận đấu về thế cân bằng 10 đấu 10.

Số liệu thống kê và dấu ấn chiến thuật

Dù chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai, Ireland vẫn duy trì được sự kỷ luật đáng kinh ngạc. Thống kê chuyên môn cho thấy chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đại diện châu Âu lên tới 1,79, phản ánh sự hiệu quả trong các pha phản công.

Thông số Ireland Qatar Tỷ số 1 0 Người ghi bàn Nathan Collins (5') - Thẻ đỏ Jack Moylan (45') Almoez Ali (79') Chỉ số xG 1,79 0,92

Thắng lợi này giúp Ireland kéo dài mạch bất bại lên con số 7 trận liên tiếp. Nhìn chung, đây là một màn tập dượt chất lượng về bản lĩnh thép của đội bóng áo xanh trước các đối thủ khó chịu đến từ vùng Vịnh. Dù thắng lợi có phần nhọc nhằn, nhưng cách Ireland bảo toàn tỷ số trong thế thiếu người là một điểm cộng lớn cho triết lý của ông Hallgrimsson.