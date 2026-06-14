Ismael Saibari ghi bàn giúp Morocco dẫn trước Brazil tại World Cup 2026 Tiền vệ Ismael Saibari tận dụng đường kiến tạo đẳng cấp của Brahim Diaz để mở tỷ số cho Morocco trước Brazil trong hiệp một đầy kịch tính tại bảng C World Cup 2026 trên sân MetLife.

Đội tuyển Morocco đã tạo nên bất ngờ lớn tại Sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) khi vươn lên dẫn trước Brazil 1-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Trong bối cảnh đội hình Selecao thiếu vắng nhiều trụ cột, đại diện châu Phi đã tận dụng tốt kẽ hở phòng ngự để trừng phạt đối thủ bằng một pha phối hợp trung lộ sắc nét.

Ismael Saibari và khoảnh khắc bùng nổ

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 21. Từ một tình huống triển khai bóng ở khu vực trung lộ, Brahim Diaz thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời với đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Brazil. Ismael Saibari thoát xuống thông minh, đối mặt trực diện với thủ thành Alisson Becker trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào lưới.

Ismael Saibari mở tỷ số cho tuyển Morocco.

Sự bế tắc của các vũ công Samba

Trước khi phải nhận bàn thua, Brazil là đội nhập cuộc chủ động hơn. Phút 13, Vinicius Junior thực hiện cú tăng tốc sở trường bên hành lang cánh trái và kiến tạo thuận lợi cho Igor Thiago. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Brentford lại đánh đầu hụt trong tư thế không bị kèm cặp ở vòng cấm.

Hàng phòng ngự của Morocco, dù thiếu vắng trung vệ trụ cột Nayef Aguerd, vẫn đứng vững dưới sức ép. Đáng chú ý ở phút thứ 6, nỗ lực dâng cao của hậu vệ Noussair Mazraoui đã mở ra cơ hội cho Neil El Aynaoui dứt điểm từ xa. Dù cú sút rất căng, trung vệ Gabriel Magalhaes của Brazil đã kịp thời bọc lót để giải nguy.

Tổn thất lực lượng và bài toán chiến thuật

Brazil bước vào trận đấu này với những tổn thất nghiêm trọng về nhân sự. Việc Neymar (chấn thương bắp chân) và hậu vệ phải Wesley vắng mặt buộc HLV Ancelotti phải đưa ra nhiều điều chỉnh nhân sự. Đáng chú ý là việc Ederson phải lùi về hỗ trợ vị trí hậu vệ phải trong sơ đồ luân chuyển bóng.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV của Morocco cũng đối mặt với khó khăn khi cả Abde Ezzalzouli và Nayef Aguerd đều không thể ra sân. Dẫu vậy, đội bóng đứng thứ 7 thế giới vẫn cho thấy sự gắn kết trong lối chơi phòng ngự phản công, khai thác triệt để những khoảng trống mà hàng thủ Brazil để lại khi dâng quá cao.

Thống kê đáng chú ý trong hiệp 1

Thông số Brazil Morocco Tỷ số 0 1 Số cú sút 4 3 Tỷ lệ kiểm soát bóng 58% 42% Thẻ vàng 0 0

Dù lịch sử đối đầu đang ủng hộ Brazil với 2 chiến thắng sau 3 lần gặp nhau, nhưng kết quả hiệp một cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Morocco sau chiến tích tại World Cup 2022. Selecao cần những thay đổi đột biến trong hiệp hai nếu không muốn lập lại thất bại 1-2 trước đối thủ này như trong trận giao hữu hồi tháng 3/2023.