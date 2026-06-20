Ismael Saibari lập kỷ lục ghi bàn nhanh nhất, Morocco hạ gục Scotland 1-0 Cú sút sấm sét ở phút thứ 2 của Ismael Saibari không chỉ giúp Morocco giành 3 điểm quan trọng trước Scotland mà còn đưa đại diện Bắc Phi vươn lên dẫn đầu bảng C World Cup 2026.

Trận thư hùng giữa Scotland và Morocco tại lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2026 đã kết thúc với kịch bản không dành cho những người chậm trễ. Trong khi thầy trò HLV Steve Clarke vẫn đang loay hoay bắt nhịp với sơ đồ chiến thuật mới, đại diện từ Bắc Phi đã tung ra đòn trừng phạt chí mạng ngay từ những giây đầu tiên, tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất giải đấu tính đến hiện tại.

Saibari ghi bàn sớm cho Morocco.

Cú sốc phút thứ 2 và kỷ lục World Cup

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Morocco đã thể hiện sự chủ động đáng kinh ngạc. Phút thứ 2, tận dụng sai lầm trong việc dâng cao đội hình không đúng thời điểm của trung vệ Grant Hanley, Brahim Diaz đã thực hiện một đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Scotland. Ismael Saibari băng xuống đầy tốc độ, xử lý bóng gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm sấm sét vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Angus Gunn bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Pha lập công này chính thức trở thành bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Nó không chỉ mang lại lợi thế về mặt tỷ số mà còn giúp "Sư tử Atlas" làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp một.

Morocco có bàn thắng dẫn trước từ sớm.

Sự áp đảo của hàng tiền vệ Bắc Phi

Sau bàn mở tỷ số, Morocco tiếp tục trình diễn một lối chơi thanh thoát và giàu tính tổ chức. Sự cơ động của bộ ba tiền vệ Bouaddi, Ounahi và mũi khoan Achraf Hakimi bên hành lang cánh phải đã đẩy Scotland vào thế chống đỡ vất vả. Phút 18, Hakimi suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt sau một pha bứt tốc dũng mãnh, nhưng Angus Gunn đã kịp thời dùng chân cứu thua.

Ngược lại, Scotland dù sở hữu những ngôi sao đang thi đấu tại Premier League như Scott McTominay hay John McGinn lại tỏ ra cực kỳ bế tắc. Các đường chuyền hỏng liên tục khiến đoàn quân của Steve Clarke không thể triển khai bóng mạch lạc. Cơ hội đáng chú ý nhất của họ trong hiệp một chỉ đến ở phút 45+1, khi cú vô lê của McGinn đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Nỗ lực muộn màng và sự kiên cường của Morocco

Bước sang hiệp hai, Scotland đẩy cao đội hình chơi áp sát tầm cao (high-pressing) nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trận đấu trở nên nóng hơn với các tình huống tranh chấp quyết liệt. Phút 49, tranh cãi nổ ra khi John McGinn ngã trong vòng cấm sau một pha đột phá, nhưng trọng tài đã xua tay từ chối quả phạt đền cho đại diện châu Âu.

Scotland bế tắc trong khâu tấn công.

Dù chịu sức ép lớn, Morocco vẫn chứng minh tại sao họ từng cầm hòa Brazil ở lượt trận đầu. Các pha phản công của đội bóng áo đỏ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm cực độ. Phút 51, Saibari một lần nữa khiến khung thành Scotland rung chuyển với cú sút dội xà ngang. Ngay sau đó, thủ thành Angus Gunn phải trổ tài cứu thua xuất thần trên vạch vôi sau cú đánh đầu của El Khannouss.

Những phút cuối, bất chấp việc HLV Steve Clarke tung thêm các tiền đạo như Lyndon Dykes vào sân, hàng phòng ngự kỷ luật của Morocco vẫn đứng vững. Chiến thắng tối thiểu 1-0 được bảo toàn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Cục diện bảng C sau hai lượt trận

Với 3 điểm trọn vẹn, Morocco chính thức vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau 2 trận. Đây là bước tiến quan trọng giúp thầy trò HLV Walid Regragui rộng cửa tiến vào vòng knock-out. Trong khi đó, Scotland sẽ phải nỗ lực gấp bội ở lượt trận cuối cùng nếu không muốn sớm nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thông số Scotland Morocco Tỷ số 0 1 Bàn thắng - Ismael Saibari (2') Thẻ vàng 2 1 Kết quả bảng C 1 điểm / 2 trận 4 điểm / 2 trận

Trận đấu không chỉ cho thấy bản lĩnh của đại diện châu Phi mà còn phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của Scotland khi đối đầu với các đối thủ có tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện.