ISO hạ dự báo thặng dư đường toàn cầu niên vụ 2025/26 xuống còn 1,218 triệu tấn Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) vừa điều chỉnh giảm dự báo thặng dư đường thế giới trong niên vụ 2025/26 do sản lượng tại Ấn Độ và Thái Lan không đạt kỳ vọng ban đầu.

Trong báo cáo thị trường mới nhất công bố vào tháng 2/2026, Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) đã hạ dự báo thặng dư đường toàn cầu cho niên vụ 2025/26. Theo đó, mức thặng dư hiện được ước tính ở mức 1,218 triệu tấn, giảm đáng kể so với con số 1,625 triệu tấn được đưa ra trong báo cáo hồi tháng 11/2025.

Sản lượng phục hồi nhưng thấp hơn kỳ vọng tại các nước trọng điểm

ISO dự báo sản lượng đường toàn cầu trong niên vụ 2025/26 đạt 181,3 triệu tấn. Con số này tăng 5,2 triệu tấn so với niên vụ 2024/25 và cao hơn 0,2 triệu tấn so với mức ghi nhận của niên vụ 2023/24.

Sự gia tăng sản lượng chủ yếu đến từ việc phục hồi sản xuất tại Ấn Độ, Thái Lan và Pakistan. Tuy nhiên, đáng chú ý là mức tăng trưởng tại Ấn Độ và Thái Lan hiện thấp hơn so với các dự báo lạc quan hồi tháng 11, dẫn đến việc thắt chặt mức thặng dư chung của thị trường thế giới.

Biến động nhu cầu tiêu thụ và cán cân thương mại

Về phía cầu, lượng đường tiêu thụ toàn cầu trong niên vụ 2025/26 ước đạt 180,1 triệu tấn. Mức này tăng nhẹ 0,5 triệu tấn so với niên vụ 2024/25 nhưng vẫn thấp hơn so với ngưỡng 181,2 triệu tấn của niên vụ 2023/24. Xu hướng này cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang dần ổn định sau các giai đoạn biến động.

Hoạt động thương mại đường quốc tế cũng ghi nhận những điều chỉnh cụ thể:

Xuất khẩu: Dự báo ở mức 64,3 triệu tấn, thấp hơn một chút so với mức 64,8 triệu tấn của niên vụ trước.

Dự báo ở mức 64,3 triệu tấn, thấp hơn một chút so với mức 64,8 triệu tấn của niên vụ trước. Nhập khẩu: Ước tính đạt 63,2 triệu tấn, tăng 0,3 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 11 năm ngoái.

Việc điều chỉnh các chỉ số này phản ánh sự thận trọng của ISO trước những thay đổi về điều kiện sản xuất tại các vùng nguyên liệu trọng điểm khu vực châu Á.