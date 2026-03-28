Italy 2-0 Bắc Ireland: Sandro Tonali tỏa sáng giải tỏa áp lực cho HLV Gattuso Sandro Tonali và Moise Kean lập công giúp ĐT Ý hạ Bắc Ireland 2-0 tại bán kết play-off World Cup, chấm dứt chuỗi ngày mất ngủ vì áp lực của HLV Gennaro Gattuso.

Chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland tại bán kết play-off World Cup không chỉ đưa ĐT Ý tiến gần hơn tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn giải tỏa áp lực tâm lý khủng khiếp đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Gennaro Gattuso. Trong một đêm kịch tính tại Bergamo, các ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh đã lên tiếng đúng lúc để thắp lại hy vọng cho 60 triệu người dân xứ sở mỳ ống.

Sandro Tonali: Người hùng xua tan bóng ma quá khứ

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại ĐTQG Ý, Gattuso luôn sống trong trạng thái căng thẳng tột độ. Ông thừa nhận sự ám ảnh về việc phải đưa đội bóng trở lại World Cup khiến ông mất ngủ triền miên suốt 7 tháng qua. Tuy nhiên, cậu học trò Sandro Tonali đã thay ông giải quyết bài toán khó này bằng một màn trình diễn đẳng cấp.

Tonali tỏa sáng giúp Italy đánh bại Bắc Ireland.

Phút thứ 39, sau nỗ lực giành lại bóng quyết liệt, Tonali tự mình dứt điểm hiểm hóc từ rìa vòng cấm hạ gục thủ thành Pierce Charles. Tiền vệ đang khoác áo Newcastle gọi đây là "bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp", một pha lập công không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn cởi bỏ xiềng xích tâm lý cho toàn đội sau bóng ma thất bại ở những kỳ play-off trước đó.

Sự thống trị của Azzurri và kỷ lục của Moise Kean

Bước sang hiệp hai, Italy thi đấu thanh thoát hơn hẳn khi áp lực được gỡ bỏ. Sự kết nối giữa các tuyến trở nên mạch lạc, buộc Bắc Ireland phải lùi sâu phòng ngự. Trong thế trận áp đảo, bàn thắng thứ hai đến như một hệ quả tất yếu từ sự thăng hoa của các cá nhân.

Gattuso đang làm khá tốt cùng ĐT Ý.

Nhận đường chuyền xoáy điệu nghệ của Tonali, Moise Kean đột phá dũng mãnh vào vòng cấm trước khi dứt điểm tinh tế vào góc xa, nhân đôi cách biệt. Đáng chú ý, đây là trận thứ 5 liên tiếp Kean nổ súng cho ĐTQG, giúp anh san bằng kỷ lục lịch sử của huyền thoại Toto Schillaci thiết lập tại kỳ World Cup 1990.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Thông số Italy Bắc Ireland Tỷ số 2 0 Số cú sút 14 5 Kiểm soát bóng 62% 38% Phạt góc 7 2

Hướng tới trận chung kết tại Zenica

Dù giành chiến thắng quan trọng, nội bộ ĐT Ý vẫn giữ thái độ thận trọng. Tiền vệ Manuel Locatelli khẳng định toàn đội mới chỉ hoàn thành một nửa chặng đường và cần giữ sự tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng. Sự đoàn kết là điểm sáng lớn nhất mà Gattuso đã xây dựng được, minh chứng qua việc các trụ cột chấn thương như Vicario hay Di Lorenzo vẫn có mặt trên khán đài để cổ vũ đồng đội.

Thử thách cuối cùng của thầy trò HLV Gattuso sẽ là chuyến làm khách giông bão đến sân của Bosnia tại Zenica. Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết play-off này, Italy sẽ chính thức góp mặt tại World Cup, nằm trong bảng đấu có sự hiện diện của Canada, Qatar và Thụy Sĩ.