Italy xác lập cột mốc 114 năm: Măng non Azzurri khẳng định vị thế trước Luxembourg Với đội hình trẻ nhất lịch sử kể từ năm 1912, Italy đã giành chiến thắng 1-0 trước Luxembourg nhờ bàn thắng duy nhất của sao trẻ Francesco Pio Esposito.

Đội tuyển Italy vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tương lai của nền bóng đá xứ mì ống khi đánh bại Luxembourg 1-0 trong trận giao hữu quốc tế rạng sáng nay. Tuy nhiên, kết quả tỉ số không phải là điểm nhấn lớn nhất tại Stade de Luxembourg. Đoàn quân áo Thiên thanh đã bước ra sân với một đội hình đi vào lịch sử, mở ra chương mới cho cuộc cách mạng nhân sự của huấn luyện viên Silvio Baldini.

Tuyển Ý giành chiến thắng sít sao với pha lập công của Esposito.

Kỷ lục 114 năm và canh bạc của Silvio Baldini

Huấn luyện viên tạm quyền Silvio Baldini đã khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng khi tung ra đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình chỉ 21 tuổi 354 ngày. Đây chính là tập thể trẻ nhất của đội tuyển Italy trong suốt 114 năm qua, tính từ cột mốc lịch sử năm 1912. Trong sơ đồ này, Gianluigi Donnarumma đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần duy nhất, dìu dắt các đàn em lần đầu hít thở bầu không khí quốc tế sau những thất bại cay đắng tại vòng loại World Cup vừa qua.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dàn sao trẻ của Italy đã nhanh chóng áp đặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới hơn 70%. Trung tâm của mọi đợt lên bóng là tiền đạo Francesco Pio Esposito. Chân sút đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal đã liên tục uy hiếp khung thành đối phương bằng những pha xử lý ngẫu hứng, bao gồm cả cú đánh gót điệu nghệ ở phút 25 và một tình huống móc bóng "xe đạp chổng ngược" đầy tự tin.

Tuyển Ý gặp không ít khó khăn trước Luxembourg.

Bản lĩnh từ những tình huống cố định

Dù áp đảo hoàn toàn, Italy phải đợi đến đầu hiệp hai mới có thể khai thông bế tắc. Phút 49, từ một quả phạt góc được dàn xếp bài bản, Niccolo Pisilli treo bóng chuẩn xác để Esposito bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa. Pha lập công không chỉ mang về chiến thắng mà còn giúp giải tỏa áp lực tâm lý cho tập thể mới mẻ này.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, hàng loạt tài năng trẻ như Francesco Camarda hay Samuele Inacio cũng đã được trao cơ hội ra mắt màu áo thiên thanh lam. Theo thống kê, có tới 17 cầu thủ của cả hai đội lần đầu tiên được hít thở không khí thi đấu quốc tế trong trận này. Dù nhịp độ có phần bị xé lẻ do những thay đổi nhân sự, Italy vẫn duy trì được sự tập trung để bảo toàn mảnh lưới trước những nỗ lực muộn màng của đội chủ nhà.

Phân tích hiệu quả lối chơi

Dưới góc độ chuyên môn, chiến thắng của Italy là hoàn toàn xứng đáng dựa trên các chỉ số thống kê chuyên sâu:

Chỉ số Luxembourg Italy Bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.42 1.56 Tỷ lệ kiểm soát bóng 30% 70% Cú sút trúng đích 1 6

Dấu ấn chiến thuật của Baldini thể hiện rõ nét qua cách các cầu thủ trẻ luân chuyển bóng và kiểm soát không gian. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm vẫn là bài toán cần lời giải khi tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng còn thấp so với chỉ số xG. Chiến thắng tối thiểu này tuy chưa bùng nổ nhưng là bước đệm quan trọng để bóng đá Italy tìm lại ánh hào quang bằng một lứa kế cận đầy khát khao.

Kết quả chung cuộc: Luxembourg 0-1 Italy (Esposito 49')