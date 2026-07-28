Itel ra mắt bộ đôi sạc dự phòng Zeno 10.000 mAh và 20.000 mAh tích hợp cáp sạc và màn hình hiển thị Itel giới thiệu hai mẫu sạc dự phòng bỏ túi Zeno 10.000 mAh và 20.000 mAh với công suất sạc nhanh tối đa 45W, cáp USB-C liền tiện lợi và màn hình hiển thị dung lượng pin.

Thương hiệu Itel thuộc tập đoàn Transsion Holdings vừa chính thức ra mắt hai mẫu sạc dự phòng mới mang tên Zeno 10.000 mAh và Zeno 20.000 mAh tại thị trường Ấn Độ. Cả hai sản phẩm đều sở hữu kiểu dáng bỏ túi nhỏ gọn, tích hợp sẵn cáp sạc USB-C, màn hình kỹ thuật số hiển thị dung lượng pin và hỗ trợ các chuẩn sạc nhanh phổ biến với công suất tối đa 45W.

The Zeno 20,000 mAh and the Zeno 10,000 mAh power banks (left to right)

Thiết kế gọn nhẹ và thông số công suất của dòng Itel Zeno

Mặc dù thuộc cùng dòng sản phẩm Zeno, hai phiên bản sạc dự phòng mới của Itel có sự khác biệt rõ rệt về dung lượng, công suất sạc cũng như cổng kết nối nhằm đáp ứng các nhu cầu di chuyển khác nhau.

Phiên bản Zeno 10.000 mAh được thiết kế hướng tới sự nhỏ gọn tối đa với kích thước 7,3 x 6 x 2,7 cm và trọng lượng khoảng 176 gram. Mẫu sạc này đạt công suất đầu ra 22,5W, trang bị cổng USB-C, cổng USB-A và một cáp USB-C tích hợp có thể đóng vai trò làm dây đeo tiện lợi khi di chuyển.

Trong khi đó, phiên bản Zeno 20.000 mAh cung cấp nguồn năng lượng lớn hơn với công suất sạc nhanh lên đến 45W. Thiết bị có tổng cộng 3 đầu kết nối gồm một cáp USB-C tích hợp liền thân, một cổng USB-C và một cổng USB-A. Kích thước của bản 20.000 mAh là 10,3 x 7,1 x 2,9 cm cùng trọng lượng 310 gram.

The Zeno 20,000 mAh power bank has a built-in display

Màn hình kỹ thuật số và tính năng bảo vệ an toàn

Điểm chung trên cả hai thiết bị phụ kiện này là màn hình kỹ thuật số tích hợp, hỗ trợ người dùng theo dõi chính xác phần trăm dung lượng pin còn lại theo thời gian thực. Cả hai mẫu sạc dự phòng đều hỗ trợ các chuẩn sạc nhanh hiện nay bao gồm Power Delivery 3.0 (PD 3.0) và Quick Charge 3.0 (QC 3.0).

Về mặt an toàn, Itel trang bị cho dòng Zeno hệ thống bảo vệ thông minh 12 lớp giúp kiểm soát nhiệt độ và điện áp. Phần vỏ ngoài của thiết bị được hoàn thiện từ chất liệu nhựa ABS kết hợp PC có khả năng chống cháy, đảm bảo độ bền cao trong quá trình sử dụng.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa Itel Zeno 10k và Zeno 20k

Thông số Itel Zeno 10.000 mAh Itel Zeno 20.000 mAh Dung lượng pin 10.000 mAh 20.000 mAh Công suất sạc tối đa 22,5W 45W Cổng & Cáp kết nối Cáp USB-C (kiêm dây treo), 1 cổng USB-C, 1 cổng USB-A Cáp USB-C tích hợp, 1 cổng USB-C, 1 cổng USB-A Kích thước 7,3 x 6 x 2,7 cm 10,3 x 7,1 x 2,9 cm Trọng lượng 176 gram 310 gram Màn hình hiển thị Màn hình kỹ thuật số hiển thị % pin Màn hình kỹ thuật số hiển thị % pin Tính năng an toàn Bảo vệ 12 lớp, vỏ ABS + PC chống cháy Bảo vệ 12 lớp, vỏ ABS + PC chống cháy Chuẩn sạc hỗ trợ PD 3.0, QC 3.0 PD 3.0, QC 3.0 Giá bán tham khảo 1.399 INR (~14,60 USD) 2.299 INR (~23,99 USD)

Giá bán và tùy chọn màu sắc

Bộ đôi sạc dự phòng Itel Zeno ra mắt với hai tùy chọn màu sắc là Xám (Grey) và Bạc (Silver). Mức giá niêm yết cho phiên bản Zeno 10.000 mAh là 1.399 INR (khoảng 14,60 USD), còn phiên bản Zeno 20.000 mAh được bán với giá 2.299 INR (khoảng 23,99 USD). Người tiêu dùng có thể đặt mua trực tiếp các sản phẩm này trên nền tảng Amazon.