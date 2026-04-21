Ivan Toney rực sáng giúp Al Ahli ngược dòng hạ Vissel Kobe vào chung kết AFC Champions League Elite Ivan Toney và Galeno cùng lập công giúp Al Ahli lội ngược dòng đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 2-1, qua đó chính thức ghi tên vào trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Á.

Al Ahli đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết AFC Champions League Elite sau chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước Vissel Kobe. Dù bị đối thủ Nhật Bản dẫn trước trong hiệp một, dàn sao của đội bóng Saudi Arabia đã chứng minh bản lĩnh với hai bàn thắng đẳng cấp của Galeno và Ivan Toney tại Alinma Bank Stadium.

Toney hóa người hùng giúp Al Ahli giành vé vào chung kết Champions League châu Á.

Vissel Kobe và đòn phủ đầu kỷ luật

Trận bán kết sớm trở nên nóng bỏng khi cả hai đội đều lựa chọn lối chơi áp sát tầm cao. Vissel Kobe, với phong cách chơi bóng kỷ luật đặc trưng của J-League, đã gây ra vô vàn khó khăn cho dàn sao đắt giá bên phía Al Ahli. Hệ thống phòng ngự của đội bóng Nhật Bản hoạt động trơn tru, bóp nghẹt các khoảng trống của Riyad Mahrez và Franck Kessie.

Phút 31, ưu thế của Vissel Kobe được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Từ một tình huống bóng chết, tiền đạo kỳ cựu Yuya Osako thực hiện pha đánh đầu kiến tạo tinh tế để Yoshinori Muto dứt điểm cận thành, đánh bại thủ thành Edouard Mendy. Bàn thắng này giúp đại diện Nhật Bản càng có thêm cơ sở để triển khai lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu.

Sự thay đổi chiến thuật và siêu phẩm của Galeno

Bước sang hiệp hai, HLV của Al Ahli đã thực hiện những điều chỉnh mang tính bước ngoặt. Đội bóng Saudi Arabia chủ động đẩy cao đội hình, khai thác mạnh vào hai hành lang cánh nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương. Sức ép nghẹt thở bắt đầu được tạo ra khi Al Ahli hoàn toàn làm chủ khu vực trung tuyến.

Phút 62, thế bế tắc được phá vỡ bởi một khoảnh khắc cá nhân xuất thần. Sau quả phạt góc, Enzo Millot trả bóng thuận lợi để Galeno tung cú dứt điểm sấm sét từ ngoài vòng cấm. Bóng đi với quỹ đạo không thể cản phá, găm thẳng vào góc cao khung thành, gỡ hòa 1-1 và thắp lại hy vọng cho Al Ahli.

Khoảnh khắc đẳng cấp của Ivan Toney

Trận đấu đạt đến cao trào khi hai đội chơi đôi công sòng phẳng. Ngay sau khi Sasaki của Vissel Kobe dứt điểm dội xà ngang, Al Ahli đã có lời đáp trả đanh thép bằng một tình huống phản công sắc lẹm ở phút 70.

Màn ăn mừng cuồng nhiệt của đại diện Ả Rập.

Ivan Toney, tiền đạo tâm điểm của những tranh cãi thời gian qua, đã chứng minh giá trị ngôi sao bằng pha xử lý đẳng cấp. Chân sút người Anh khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương trong vòng cấm trước khi dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bàn thắng ấn định cục diện trận bán kết.

Trong những phút cuối, dù VAR đã từ chối một bàn thắng của Mahrez vì lỗi việt vị và Vissel Kobe dồn toàn lực tấn công, hàng thủ Al Ahli dưới sự chỉ huy của Ibanez và Merih Demiral vẫn đứng vững. Chiến thắng 2-1 giúp Al Ahli tiến thẳng vào trận chung kết, duy trì vị thế thống trị của các đội bóng Saudi Arabia tại đấu trường châu lục.

Thống kê trận đấu: