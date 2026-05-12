Ivan Toney và Ibañez lập công giúp Al Ahli thắng kịch tính 2-1 trước Al Taawoun Tiền đạo Ivan Toney tiếp tục khẳng định giá trị với bàn mở tỷ số, góp công lớn giúp Al Ahli đánh bại Al Taawoun để duy trì cuộc đua giành vị trí á quân tại Saudi Pro League.

Al Ahli vừa giành được chiến thắng đầy bản lĩnh tại vòng 32 Saudi Pro League sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Al Taawoun Club Stadium. Dù phải thi đấu dưới áp lực lớn từ đội chủ nhà, dàn sao của Al Ahli đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang về 3 điểm quý giá, qua đó áp sát vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Al Ahli có một chiến thắng khá vất vả.

Sự tỏa sáng của Ivan Toney và phản lời đáp trả từ Al Taawoun

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều đẩy cao tốc độ trận đấu với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, sự già rơ của đội khách đã sớm được cụ thể hóa. Phút thứ 17, xuất phát từ đường tạt bóng có điểm rơi chuẩn xác của Matteo Dams, tiền đạo Ivan Toney thực hiện cú bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0.

Toney ghi bàn mở tỷ số cho Al Ahli ngay phút 17.

Bị dẫn bàn sớm, Al Taawoun vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội bóng áo vàng cuối cùng cũng được đền đáp vào đầu hiệp hai. Phút 55, Flavio thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Angelo Fulgini băng xuống dứt điểm chéo góc lạnh lùng, san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Bản lĩnh của những ngôi sao đẳng cấp

Thế trận sau bàn gỡ trở nên cực kỳ căng thẳng với những pha va chạm nảy lửa khu vực giữa sân. Trong bối cảnh trận đấu đang ở thế giằng co, đẳng cấp của Riyad Mahrez đã tạo nên sự khác biệt. Phút 79, cựu sao Man City thực hiện cú treo bóng đầy khó chịu từ chấm phạt góc. Trung vệ Ibanez chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu dũng mãnh để tái lập thế dẫn bàn cho Al Ahli.

Những phút bù giờ chứng kiến sự kịch tính đẩy lên cao độ. Phút 90+9, tiền vệ trẻ Enzo Millot suýt chút nữa đã có thể kết liễu trận đấu sau một pha phản công sắc lẹm, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Tình hình bảng xếp hạng Saudi Pro League

Chiến thắng chung cuộc 2-1 giúp Al Ahli củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 75 điểm. Hiện tại, họ chỉ còn kém đội xếp thứ hai là Al Hilal đúng 2 điểm. Với phong độ ổn định của các trụ cột như Toney và Mahrez, Al Ahli hoàn toàn có cơ sở để đánh chiếm vị trí á quân trong hai vòng đấu cuối cùng của mùa giải.