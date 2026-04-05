Jack Draper: Ẩn số có thể phá vỡ thế độc tôn của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz Trong khi Novak Djokovic và Alexander Zverev dần hụt hơi, Jack Draper nổi lên như một biến số nhờ lối chơi tấn công trực diện và tâm lý vững vàng trước các siêu sao hàng đầu.

Trong bối cảnh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz gần như thâu tóm mọi danh hiệu lớn suốt hơn hai năm qua, thế giới quần vợt đang đi tìm một cái tên đủ sức phá vỡ thế song cực này. Theo huyền thoại Pat Cash, câu trả lời không nằm ở những gương mặt kỳ cựu như Novak Djokovic hay Alexander Zverev, mà chính là tay vợt người Anh Jack Draper.

Kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của Sinner và Alcaraz

Thống kê 9 danh hiệu Grand Slam gần nhất đều thuộc về Sinner và Alcaraz đã định nghĩa lại kỷ nguyên mới của ATP. Không chỉ chia sẻ vinh quang, bộ đôi này còn thiết lập một tiêu chuẩn thi đấu tương tự thời kỳ "Big 3", thống trị tuyệt đối về điểm số và phong độ ổn định tại các giải Masters 1000.

Pat Cash cho rằng Sinner - Alcaraz sẽ gặp nhiều khó khăn trước Draper

Alcaraz đã hoàn tất Career Grand Slam ở độ tuổi kỷ lục, trong khi Sinner trở thành một "cỗ máy chiến thắng" với khoảng cách hơn 6.000 điểm so với nhóm bám đuổi. Sự áp đảo này khiến phần còn lại của ATP thường xuyên rơi vào trạng thái bế tắc khi đối đầu với hệ thống phòng ngự và tấn công hoàn hảo của hai ngôi sao dẫn đầu.

Tại sao Jack Draper là biến số nguy hiểm nhất?

Trong một hệ sinh thái mà hầu hết tay vợt đều đã bị giải mã, Draper nổi lên nhờ hai yếu tố cốt lõi: sức mạnh tấn công và tâm lý thi đấu trực diện. Pat Cash nhận định rằng thứ hạng ngoài top 20 hiện tại không phản ánh hết tiềm năng của tay vợt này trong các cuộc đối đầu trực tiếp với nhóm tinh anh.

Draper sở hữu lối chơi dựa trên cú giao bóng nặng và khả năng dứt điểm sớm, kiểu tennis có thể phá vỡ nhịp độ kiểm soát của Sinner và hạn chế sự biến ảo từ Alcaraz. Thực tế chứng minh Draper không hề e sợ khi anh từng đánh bại cả hai đối thủ này ở các cấp độ giải đấu khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất là Draper chọn cách không cuốn theo lối chơi của đối phương mà buộc họ phải thích nghi với nhịp độ của mình.

Draper từng thắng cả Alcaraz lẫn Sinner

Thách thức về tính ổn định và hệ thống chiến thắng

Dù có khả năng gây đột biến trong từng trận đấu cụ thể, nhưng để thực sự lật đổ sự thống trị, Draper cần chứng minh được sự bền bỉ tại các đấu trường Grand Slam. Đây là nơi Sinner và Alcaraz gần như không mắc sai lầm trong suốt lộ trình tiến tới trận chung kết.

So với Djokovic hay Zverev vốn thiếu yếu tố bền bỉ dài hạn ở giai đoạn này của sự nghiệp, Draper có "vũ khí" nhưng lại thiếu một "hệ thống chiến thắng" xuyên suốt. Tuy nhiên, anh đại diện cho sự đột biến về phong cách mà quần vợt nam đang khát khao. Trong một thời đại mà hai tay vợt giỏi nhất gần như hoàn hảo, người thách thức thực sự không nhất thiết phải toàn diện hơn, mà cần phải khác biệt hơn để tạo ra sự xáo trộn.