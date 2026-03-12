Jack Draper biến Novak Djokovic thành cựu vương sau màn kịch chiến 3 set tại Indian Wells Đương kim vô địch Jack Draper đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để lội ngược dòng đánh bại hạt giống số 1 Novak Djokovic với tỷ số 4-6, 6-4, 7-6(5) tại vòng 4 Indian Wells.

Jack Draper đã đánh bại Novak Djokovic với tỷ số 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) trong trận đấu tâm điểm tại vòng 4 Indian Wells. Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt người Anh bảo vệ thành công vị thế đương kim vô địch mà còn kéo dài cơn vận hạn của Djokovic tại giải đấu mà anh đã không thể lọt vào tới bán kết trong suốt một thập kỷ qua.

Bản lĩnh của Djokovic trong set mở màn

Bước vào trận đấu với tâm thế của một huyền thoại, Novak Djokovic đã nhập cuộc vô cùng chủ động. Trong suốt 9 ván đầu tiên của set 1, cả hai tay vợt đều duy trì hiệu suất giao bóng cực kỳ ổn định, không để lộ bất kỳ sơ hở nào cho đối phương khai thác.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ở ván đấu bản lề thứ 10. Trong khi Djokovic thể hiện sự lỳ lợm để bảo vệ game giao bóng của mình dù bị gỡ hòa 30-đều, Jack Draper lại tỏ ra lúng túng. Tay vợt người Anh để đối thủ dẫn trước 0-40 và chỉ cứu được một set point trước khi tự đánh hỏng, dâng chiến thắng 6-4 trong set đầu tiên cho Nole.

Sự trỗi dậy của nhà đương kim vô địch

Không hề nao núng sau thất bại ở set đầu, Jack Draper ngay lập tức đáp trả mạnh mẽ trong set 2. Tay vợt người Anh sớm giành được break-point và liên tục thực hiện những cú điều bóng sâu về phía cuối sân, buộc Djokovic phải di chuyển vất vả ra sau vạch baseline.

Dù Djokovic đã nỗ lực đòi lại một break ở ván thứ 6 để cân bằng tỷ số, nhưng sự hưng phấn của Draper là không thể ngăn cản. Tay vợt Serbia tiếp tục mất game giao bóng quan trọng ở ván thứ 9. Tận dụng ưu thế, Draper kết thúc set đấu với tỷ số 6-4, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Kịch tính tie-break và màn thoát hiểm ngoạn mục

Bước vào set quyết định, ưu thế về mặt thể lực bắt đầu nghiêng hẳn về phía tay vợt trẻ người Anh. Lối chơi bóng tốc độ cao của Draper khiến Djokovic lộ rõ vẻ mệt mỏi. Draper sớm vươn lên dẫn trước nhờ break ở ván thứ 3 và duy trì lợi thế này cho đến khi tỷ số là 5-4.

Đúng vào thời điểm quyết định khi cầm giao bóng để kết thúc trận đấu, Draper bất ngờ đánh mất sự tập trung với 3 lỗi liên tiếp, bao gồm một lỗi giao bóng kép và một cú bỏ nhỏ không thành công, giúp Djokovic đòi lại break đầy kịch tính. Trận đấu buộc phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break cân não.

Trong loạt đấu súng, sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi hai tay vợt giằng co từng điểm số đến mức hòa 5-5. Tuy nhiên, hai cú đánh trái tay hỏng liên tiếp của Djokovic đã chấm dứt hy vọng của anh, mang về chiến thắng 7-5 trong loạt tie-break cho Draper.

Thống kê chi tiết trận đấu

Chỉ số Novak Djokovic Jack Draper Aces 4 13 Lỗi kép 2 5 Tỷ lệ giao bóng 1 66% 64% Giao bóng 1 ăn điểm 65% 74% Điểm Break 3/6 3/7 Điểm Winner 26 39 Lỗi đánh hỏng 36 35 Tổng số điểm 99 98

Với thắng lợi chung cuộc 2-1, Jack Draper tiến thẳng vào tứ kết để đối đầu với hạt giống Daniil Medvedev. Đối với Djokovic, thất bại này một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt của giải đấu Indian Wells đối với cá nhân anh trong những năm gần đây.