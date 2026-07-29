Jack Draper rút lui Mubadala DC Open, hành trình trở lại lại bị chấn thương cản bước Chấn thương cánh tay tái phát khiến Jack Draper rút khỏi Mubadala DC Open trước trận gặp Alex Michelsen. Tay vợt Anh mới chơi 13 trận trong năm 2026 và đã rơi khỏi top 100 ATP.

Jack Draper tiếp tục lỡ hẹn với Mubadala DC Open vì chấn thương cánh tay tái phát, chỉ một ngày trước trận ra quân gặp Alex Michelsen. Lần rút lui mới nhất kéo dài một mùa giải bị đứt quãng của tay vợt người Anh, người mới thi đấu 13 trận trong năm 2026.

Với Draper, vấn đề không nằm ở một thất bại đơn lẻ mà là việc mỗi dấu hiệu khởi sắc đều nhanh chóng bị chấn thương cắt ngang. Cựu số 4 thế giới đã phải khởi đầu mùa giải muộn, bỏ lỡ Australian Open, rồi lần lượt vắng mặt ở nhiều giải đấu lớn trong năm.

Một mùa giải liên tục bị ngắt nhịp

Sau khi trở lại, Draper từng cho thấy vì sao anh được xem là ngôi sao sáng giá của quần vợt Vương quốc Anh trong giai đoạn hậu Andy Murray. Tại Indian Wells, tay vợt sinh năm 2001 vào tứ kết, trong đó có chiến thắng đáng chú ý trước Novak Djokovic ở vòng 4.

Nhưng đà hồi sinh ấy không kéo dài. Chấn thương đầu gối tại Barcelona Open buộc Draper phải bỏ toàn bộ phần còn lại của mùa sân đất nện, bao gồm Roland Garros. Việc không thể duy trì nhịp thi đấu đã khiến mỗi giải đấu trở lại trở thành một phép thử khác cho thể trạng của anh.

Eastbourne Open từng mở ra hy vọng mới trên mặt sân cỏ. Draper chơi ấn tượng để vào bán kết và được kỳ vọng góp mặt tại Wimbledon. Tuy nhiên, chấn thương cẳng tay kéo dài đã khiến anh phải rút lui ngay trước thềm Grand Slam sân nhà.

Chấn thương là thứ duy nhất có thể ngăn cản Jack Draper tiến đến đỉnh cao.

Cú rút lui tại Washington và hệ quả trên bảng xếp hạng

Mubadala DC Open lẽ ra là điểm khởi đầu cho chặng sân cứng tại Mỹ của Draper. Thay vào đó, chấn thương cánh tay tái phát khiến anh chưa thể thực hiện màn tái xuất, dù đã trải qua thời gian dài điều trị và chuẩn bị trở lại.

Việc liên tiếp vắng mặt đã đẩy Draper ra ngoài top 100 ATP. Hệ quả trực tiếp là anh không thể dự Rogers Cup, Cincinnati Open và US Open năm nay bằng quyền bảo vệ thứ hạng, theo thông tin từ nguồn.

Đó là tổn thất đáng kể trong bối cảnh một tay vợt cần số trận tích lũy để lấy lại cảm giác thi đấu, đặc biệt sau nhiều quãng nghỉ. Thống kê 13 trận từ đầu năm phản ánh rõ sự thiếu liên tục của Draper hơn bất kỳ một kết quả riêng lẻ nào.

Draper chưa từ bỏ mục tiêu trở lại

Trên trang cá nhân, Draper viết rằng những tháng qua là chuỗi ngày của “thử thách và thất bại”. Anh thừa nhận đã có nhiều thời điểm sống trong hoài nghi, nhưng vẫn hy vọng tiếp tục tiến lên và trở nên tốt hơn.

“Tôi học cách chấp nhận mọi chuyện, kiên nhẫn với quá trình hồi phục và biết ơn những bài học mà nó mang lại. May mắn là tôi luôn có những người tuyệt vời ở bên cạnh để giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì thế, tôi sẽ không bỏ cuộc”, Draper chia sẻ.

Trước mắt, tay vợt người Anh đã đăng ký dự giải ATP 75 Challenger tại Brownsburg, Mỹ, khởi tranh ngày 10/8. Tuy nhiên, khi chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, khả năng Draper kịp trở lại thi đấu vẫn là dấu hỏi. Mục tiêu cấp thiết của anh không chỉ là một trận thắng, mà trước hết là tìm lại sự ổn định mà mùa giải 2026 chưa từng cho phép.