Jack Draper tái xuất tại Eastbourne Open 2026: Cuộc chiến giành lại vị thế trước thềm Wimbledon Sau chuỗi ngày dài vật lộn với chấn thương, niềm hy vọng số 1 tennis Anh - Jack Draper chính thức trở lại tại Eastbourne Open với sự đồng hành đặc biệt từ huyền thoại Andy Murray.

Jack Draper, tay vợt từng được kỳ vọng sẽ kế thừa di sản của Andy Murray, đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất sự nghiệp. Sau nhiều tháng vắng bóng vì chấn thương dai dẳng, ngôi sao 24 tuổi sẽ chọn Eastbourne Open 2026 làm bệ phóng để tìm lại phong độ đỉnh cao ngay trước thềm Grand Slam sân cỏ danh giá nhất thế giới.

Hành trình vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương

Kể từ sau Barcelona Open hồi tháng 4, nơi Draper phải bỏ cuộc ngay vòng đầu tiên do gặp vấn đề sức khỏe, người hâm mộ đã không còn thấy bóng dáng anh trên các sân đấu đất nện. Những rắc rối về thể lực không chỉ là rào cản nhất thời mà đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài hơn một năm qua đối với tay vợt người Anh. Sau kỳ nghỉ bắt buộc 6 tháng từ US Open đến khi trở lại tại Dubai đầu mùa giải, anh chỉ kịp tham dự 4 giải đấu trước khi cơ thể một lần nữa "lên tiếng".

Jack Draper luôn là tay vợt rất đáng xem khi đạt 100% thể trạng.

Sự vắng mặt dài hạn này đã để lại hậu quả nặng nề trên bảng xếp hạng ATP. Từ một tài năng sáng giá hàng đầu, Draper hiện đã rơi xuống vị trí 113 thế giới. Nếu không thể bảo vệ số điểm quan trọng tại Wimbledon sắp tới, nguy cơ tay vợt này văng khỏi top 200 là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, Eastbourne - nơi Draper từng đánh bại Alexander Bublik và Diego Schwartzman để lần đầu lọt top 100 vào năm 2022 - được kỳ vọng sẽ một lần nữa mang lại vận may cho anh.

"Vũ khí bí mật" mang tên Andy Murray

Điểm tựa lớn nhất của Jack Draper trong lần tái xuất này không chỉ là quyết tâm cá nhân mà còn là sự xuất hiện của huyền thoại Andy Murray trong ban huấn luyện. Cựu số 1 thế giới, người đã quá quen thuộc với việc vượt qua những chấn thương nghiêm trọng để trở lại đỉnh cao, đang sát cánh cùng HLV Jamie Delgado để hỗ trợ Draper lấy lại nền tảng thể lực và sự tự tin.

Chia sẻ về sự giúp đỡ vô giá này, nhà vô địch Indian Wells 2025 cho biết: "Andy đã trải qua vô số khó khăn nhưng luôn biết cách trở lại mạnh mẽ. Anh ấy giúp tôi hiểu rằng điều quan trọng không phải là kết quả của một hay hai giải đấu, mà là sự tiến bộ trong dài hạn. Tôi thực sự háo hức được trở lại thi đấu và sẽ cống hiến hết sức mình".

Draper sẽ có sự hỗ trợ của cựu số 1 thế giới Andy Murray ở mùa giải sân cỏ năm nay.

Thử thách đầu tiên: Brandon Nakashima

Lá thăm may rủi đã đưa Jack Draper đối đầu với Brandon Nakashima - tay vợt người Mỹ gốc Việt - ngay tại vòng mở màn Eastbourne Open 2026. Đây được đánh giá là một thử thách không hề đơn giản, đòi hỏi Draper phải đạt được sự ổn định ngay từ những game đấu đầu tiên để khẳng định sức mạnh của mình trên mặt sân cỏ sở trường.

Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 18h30 ngày 22/6 (giờ Việt Nam). Với Draper, Eastbourne không chỉ là một giải đấu chạy đà đơn thuần. Đó là nơi anh cần chứng minh rằng mình vẫn đủ sức gánh vác kỳ vọng của tennis Vương quốc Anh sau kỷ nguyên của các bậc tiền bối. Sự kết hợp giữa sức trẻ của Draper và kinh nghiệm dày dặn của Murray hứa hẹn sẽ tạo nên một chương mới đầy kịch tính trong mùa giải năm nay.