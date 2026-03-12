Jack Draper tạo địa chấn tại Indian Wells 2026: Quật ngã Novak Djokovic sau 3 set kịch tính Tay vợt Jack Draper lội ngược dòng đánh bại huyền thoại Novak Djokovic với tỷ số 4-6, 6-4, 7-6(5) tại vòng 4 Indian Wells, đánh dấu màn trở lại đỉnh cao sau chấn thương.

Jack Draper đã tạo nên cú sốc lớn nhất tại Indian Wells Tennis Garden vào đêm 12/3 khi đánh bại tượng đài Novak Djokovic sau màn rượt đuổi tỷ số kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Chiến thắng 4-6, 6-4, 7-6(5) không chỉ đưa tay vợt người Anh vào tứ kết mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của anh sau thời gian dài điều trị chấn thương tay.

Bản lĩnh trong loạt tie-break quyết định

Trận đấu khởi đầu với lợi thế thuộc về Djokovic khi nhà vô địch 5 lần của giải làm chủ hoàn toàn hiệp một với chiến thắng 6-4. Tuy nhiên, Draper - người từng vươn lên vị trí số 4 thế giới trước khi phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải 2025 - đã cho thấy sự lỳ lợm đáng kinh ngạc. Anh điều chỉnh chiến thuật, tận dụng những cú giao bóng uy lực để gỡ hòa trong set hai với tỷ số 6-4.

Draper (bên phải) rất vui khi lần đầu tiên đánh bại được tượng đài Djokovic (bên trái)

Cao trào của trận đấu diễn ra ở set quyết định, nơi cả hai tay vợt phô diễn kỹ năng phòng ngự đỉnh cao. Một tình huống bóng bền (rally) kéo dài 26 lần chạm vợt đã khiến toàn bộ khán giả tại Indian Wells phải đứng dậy tán thưởng. Kịch tính lên đến đỉnh điểm khi Draper dẫn 5-4 và cầm giao bóng để kết thúc trận đấu, nhưng Djokovic đã thể hiện bản lĩnh khi bẻ game thành công sau khi bị dẫn 0/40.

Dù bị đối thủ gỡ hòa, tay vợt 24 tuổi không hề sụp đổ. Anh duy trì sự tập trung tối đa trong loạt tie-break cân não để giành chiến thắng sát nút 7-5, chính thức khép lại trận đấu lớn bậc nhất sự nghiệp.

Sự trở lại sau bóng tối chấn thương

Chiến thắng này mang ý nghĩa biểu tượng với cá nhân Draper. Sau khi phải kết thúc mùa giải 2025 sớm vì vấn đề ở cánh tay, tay vợt người Anh đã trải qua quá trình hồi phục đầy gian nan. Indian Wells 2026 là sân khấu lớn đầu tiên mà Draper thực sự tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình.

"Tôi ra sân với quyết tâm tìm cách giải quyết vấn đề trong từng thời điểm. Được đối đầu và chiến thắng Novak, người tôi luôn xem là tay vợt vĩ đại nhất, là một cảm xúc vô cùng tự hào," Draper chia sẻ sau trận đấu. Anh cũng thừa nhận việc được thi đấu trở lại sau chấn thương là một điều xúc động và chiến thắng trước Djokovic càng khiến anh trân trọng thành quả này hơn.

Cột mốc lịch sử bị trì hoãn của Djokovic

Thất bại này khiến Novak Djokovic lỡ hẹn với cơ hội gia nhập nhóm những tay vợt hiếm hoi có 10 lần lọt vào tứ kết Indian Wells, cùng với Roger Federer và Rafael Nadal. Dù vẫn giữ được sự ổn định trong năm 2026 với thành tích 7 thắng - 2 thua, tay vợt người Serbia vẫn chưa thể nối dài kỷ lục tại giải Masters 1000 danh giá này.

Tại vòng tứ kết, Jack Draper sẽ đối đầu với Daniil Medvedev. Đây được dự báo là thử thách khó khăn tiếp theo khi Medvedev từng đánh bại Draper trong lần chạm trán duy nhất trước đó tại Rome. Tuy nhiên, với tinh thần đang lên cao sau khi quật ngã hạt giống số 1, Draper đang cho thấy anh đã sẵn sàng để bảo vệ vị thế của mình trong nhóm những tay vợt hàng đầu thế giới.