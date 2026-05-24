Jadon Sancho và bài toán thoát ly khỏi Old Trafford: Khi vinh quang không đi kèm sự thừa nhận Dù vừa cùng Aston Villa lên ngôi tại Europa League, Jadon Sancho vẫn đối mặt với tương lai mờ mịt khi Manchester United quyết tâm kích hoạt điều khoản gia hạn để giữ giá chuyển nhượng.

Ánh hào quang từ chức vô địch Europa League lịch sử – danh hiệu lớn đầu tiên sau ba thập kỷ của Aston Villa – đang tạm thời che mờ một thực tế tàn khốc: Jadon Sancho vẫn là một dấu hỏi lớn trong kế hoạch của HLV Unai Emery. Trong khi thành phố Birmingham vẫn đang chìm trong men say chiến thắng sau khi đánh bại Freiburg, đội ngũ tuyển trạch tại Villa Park đã phải sớm đối mặt với bài toán tái thiết nhân sự cho đấu trường châu lục mùa tới.

Sancho không thể hiện được nhiều điều trong màu áo Villa.

Vị thế lung lay và dấu hỏi về tính kỷ luật

Kể từ khi cập bến Old Trafford với mức phí chuyển nhượng lên tới 73 triệu bảng vào năm 2021, sự nghiệp của Sancho giống như một biểu đồ đi xuống không phanh. Sau quãng thời gian mờ nhạt tại Chelsea, cầu thủ chạy cánh sinh năm 2000 gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn với hy vọng tìm lại bản ngã. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Villa Park lại chứng minh điều ngược lại.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery – một chiến lược gia vốn đề cao tính kỷ luật và sơ đồ vận hành chặt chẽ – Sancho tỏ ra lạc nhịp. Việc chỉ có vỏn vẹn 9 lần xuất phát đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này là minh chứng rõ nét nhất cho sự thất vọng. Ngay cả trong trận chung kết cúp châu Âu vừa qua, anh cũng chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối, một vị thế không tương xứng với tài năng từng được định giá hàng trăm triệu euro.

Ngôi sao sinh năm 2000 có tương lai bất định tại Anh.

Manchester United và nước đi ngăn chặn sự ép giá

Trở ngại lớn nhất của Sancho lúc này không đến từ phong độ, mà đến từ chính câu lạc bộ chủ quản Manchester United. Theo các nguồn tin uy tín, Quỷ đỏ không có ý định để ngôi sao này ra đi với giá rẻ. Ban lãnh đạo tại Old Trafford đang lên kế hoạch kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm, một động thái mang tính chiến thuật trên bàn đàm phán nhằm duy trì giá trị chuyển nhượng và tránh nguy cơ mất trắng.

Man Utd có thể gia hạn Sancho để bán giá cao.

Bản thân cầu thủ 26 tuổi đang khao khát mãnh liệt được quay trở lại Borussia Dortmund, nơi từng là bệ phóng đưa anh vươn tầm thế giới. Giám đốc thể thao Lars Ricken của Dortmund dù đã nắm bắt nguyện vọng nhưng vẫn đang giữ thái độ dè dặt trước mức phí mà Manchester United yêu cầu, cũng như phong độ trồi sụt của Sancho trong hai năm qua.

Lối thoát nào cho ngôi sao lạc lối?

Trong khi khả năng mua đứt của Aston Villa vẫn còn bỏ ngỏ, những lựa chọn khác đang dần xuất hiện từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cả Fenerbahce và Galatasaray đều đã có những bước tiếp cận đầu tiên. Đối với một tiền vệ kiến thiết đang chịu áp lực khổng lồ từ dư luận Anh như Sancho, một môi trường bóng đá mới, ít khốc liệt hơn có thể là liều thuốc giải vây cần thiết để anh cứu vãn sự nghiệp đang ở giai đoạn then chốt.

Nhìn chung, cuộc chia tay với bóng đá xứ sở sương mù dường như là lựa chọn tối ưu cho cả Sancho lẫn Manchester United vào lúc này. Vấn đề còn lại chỉ là con số cuối cùng trên bàn đàm phán để cởi trói cho một tài năng đang dần bị lãng quên.