Jakub Kiwior giúp Porto vô địch Bồ Đào Nha: Arsenal chuẩn bị thu về 20 triệu euro Trung vệ Jakub Kiwior tỏa sáng rực rỡ giúp Porto đăng quang Primeira Liga sớm 2 vòng đấu, khiến đội bóng Bồ Đào Nha quyết định chi 20 triệu euro để mua đứt anh từ Arsenal.

Porto đã chính thức trở thành tân vương của giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) mùa giải 2025/26 sau kịch bản đầy kịch tính. Trong chiến tích này, Jakub Kiwior - bản hợp đồng cho mượn từ Arsenal - đã vươn mình trở thành "hòn đá tảng" không thể thay thế, mở đường cho một thương vụ chuyển nhượng dài hạn vào mùa hè này.

Chiến tích lịch sử của Francesco Farioli và Porto

Chiến thắng 1-0 trước Alverca với pha lập công duy nhất của Jan Bednarek đã đưa Porto chạm mốc 85 điểm, giúp họ lên ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu. Thành tích này đánh dấu sự thống trị của bộ đôi lãnh đạo mới: Chủ tịch Andre Villas-Boas và huấn luyện viên 37 tuổi Francesco Farioli.

Đáng chú ý, Porto đã đánh bại Benfica của Jose Mourinho trong cuộc đua song mã. Dù Benfica duy trì mạch 32 trận bất bại, nhưng việc để hòa quá nhiều đã khiến họ ngậm ngùi về nhì trước sự ổn định của "Những chú rồng".

Màn trình diễn đẳng cấp của Jakub Kiwior

Trong trận cầu quyết định với Alverca, dù chỉ góp mặt 45 phút, Jakub Kiwior đã thể hiện bộ chỉ số phòng ngự tiệm cận sự hoàn hảo. Trung vệ 26 tuổi chạm bóng 43 lần, thực hiện 31 đường chuyền với tỷ lệ chính xác tuyệt đối 100%, bao gồm cả 2 đường chuyền dài thành công.

Bên cạnh khả năng điều tiết, Kiwior còn đóng góp 7 pha can thiệp, 5 cú tắc bóng và thắng 8/14 tình huống tranh chấp tay đôi. Quan trọng hơn, anh tuyệt đối không để đối phương lừa bóng qua người lần nào, biến hàng thủ Porto thành một tấm khiên vững chắc.

Thương vụ 20 triệu euro: Món hời của Porto

Xuyên suốt mùa giải, Kiwior đã thi đấu 37 trận trên mọi đấu trường. Khác với vai trò dự bị và thường xuyên phải đá trái sở trường tại Arsenal, tại Porto, anh được HLV Farioli tin tưởng đặt vào trung tâm hàng thủ, trở thành hạt nhân trong khâu triển khai bóng từ tuyến dưới.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Nicolo Schira, Porto đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 20 triệu euro từ Arsenal. Một bản hợp đồng kéo dài đến mùa hè năm 2030 đã được các bên thống nhất.

Nhìn từ góc độ chuyên môn, 20 triệu euro cho một trung vệ quốc tế đang ở độ tuổi chín nhất của sự nghiệp là mức giá cực hời cho Porto. Đối với Arsenal, đây là khoản thu hợp lý để tái đầu tư đội hình. Với riêng Kiwior, việc dũng cảm rời bỏ vùng an toàn tại Bắc London đã giúp anh tìm lại ánh hào quang của một nhà vô địch thực thụ.