Jakub Mensik gây địa chấn tại Qatar Open khi đánh bại hạt giống số 1 Jannik Sinner Tay vợt 20 tuổi Jakub Mensik lập kỳ tích lớn nhất sự nghiệp khi quật ngã số 2 thế giới Jannik Sinner sau 3 set căng thẳng để tiến vào bán kết Qatar Open.

Giải ATP 500 Qatar Open vừa chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất mùa giải khi Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới, bị loại ở tứ kết. Jakub Mensik, tài năng trẻ 20 tuổi người CH Séc, đã tạo nên màn trình diễn đẳng cấp để giành chiến thắng 2-1 (7-6, 2-6, 6-3) sau 2 giờ 12 phút thi đấu kịch tính.

Bản lĩnh thép trong loạt tie-break hiệp một

Ngay từ set đấu đầu tiên, Mensik đã cho thấy mình không hề e ngại trước đối thủ đang có phong độ cao nhất nhì thế giới. Tay vợt CH Séc phải đối mặt với áp lực cực lớn khi cứu thành công 4 break point chỉ trong game giao bóng thứ ba. Kể từ khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn làm chủ các game cầm giao bóng của mình.

Mensik gây địa chấn trước Sinner

Trong loạt tie-break cân não, Mensik thể hiện sự ổn định kinh ngạc khi thắng 5 trên 7 điểm cuối cùng. Anh khép lại set đấu bằng một cú thuận tay uy lực, khiến Sinner hoàn toàn bất lực nhìn đối thủ vươn lên dẫn trước.

Sinner phản kháng và sự bùng nổ của Mensik ở set quyết định

Dưới sức ép của lần đầu tham dự Qatar Open, Jannik Sinner đã có lời đáp trả mạnh mẽ ở set 2. Tay vợt người Italia tận dụng sự chùng xuống của Mensik để thắng liền 4 game từ tỷ số 2-2. Mensik gặp vấn đề với giao bóng khi mắc tới 3 lỗi kép, trong đó có 2 lỗi trực tiếp dẫn đến việc bị bẻ giao bóng ở game thứ sáu, giúp Sinner quân bình tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, bước sang set 3 quyết định, Mensik đã lấy lại sự tự tin vốn có. Anh chơi chủ động ngay từ những điểm số đầu tiên, giành break ngay game mở màn để thiết lập lợi thế. Lối chơi giao bóng bền bỉ và hiệu quả trở thành chìa khóa giúp tay vợt 20 tuổi bảo toàn cách biệt và tiến thẳng tới chiến thắng lớn nhất sự nghiệp xét theo thứ hạng ATP.

Phân tích thống kê: Chìa khóa từ cú giao bóng một

Số liệu thống kê cho thấy sự vượt trội của Mensik ở các tình huống bóng ngắn. Anh giành tới 82% số điểm (49/60) khi giao bóng một thành công. Đặc biệt, Mensik sở hữu tới 11 cú ace, gấp đôi so với con số 6 của Sinner.

Thông số trận đấu Jakub Mensik Jannik Sinner Tỷ số chung cuộc 7-6 (3), 2-6, 6-3 1-2 Cú Ace 11 6 Lỗi giao bóng kép 4 1 Tỷ lệ giao bóng 1 71% 63% Điểm giao bóng 1 ăn điểm 82% (49/60) 72% (41/57) Tận dụng Break point 50% (2/4) 29% (2/7) Tổng số điểm thắng 89 86

Với chiến thắng vang dội này, Jakub Mensik chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Qatar Open, nơi anh sẽ đối đầu với Arthur Fils. Đây là minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc của tay vợt trẻ người CH Séc trên bản đồ tennis thế giới.