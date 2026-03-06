Jakub Mensik khuất phục Joao Fonseca: Bản lĩnh thép đưa "ngựa ô" vào bán kết Roland Garros Chấm dứt hành trình kỳ diệu của Joao Fonseca sau 3 set đấu căng thẳng (6-4, 6-3, 7-6), Jakub Mensik chính thức ghi tên mình vào bán kết Roland Garros để đối đầu Alexander Zverev.

Trận tứ kết Roland Garros giữa Jakub Mensik và Joao Fonseca không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh tại sân chơi Grand Slam. Dù Joao Fonseca bước vào trận đấu với tâm thế hưng phấn sau những chiến thắng chấn động trước Novak Djokovic và Casper Ruud, chính sự lỳ lợm của hạt giống số 26 Mensik mới là chìa khóa định đoạt cục diện.

Sự áp đảo của Jakub Mensik trong hai set đầu

Ngay từ những game đầu tiên, Jakub Mensik đã thể hiện một lối chơi khoa học và khai thác tối đa những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ. Ở set mở màn, bước ngoặt đến từ game thứ 5 khi Mensik tận dụng thành công break-point để vượt lên dẫn trước. Sự ổn định trong các tình huống giao bóng giúp tay vợt này duy trì lợi thế và kết thúc set đấu với tỷ số 6-4.

Jakub Mensik thể hiện phong độ ấn tượng để đánh bại đối thủ Joao Fonseca sau 3 set đấu.

Kịch bản set 2 diễn ra tương tự khi Fonseca chỉ có thể duy trì thế cân bằng trong 4 game đầu. Mensik một lần nữa bẻ giao bóng ở game 5 và tiếp tục nới rộng khoảng cách bằng break-point thứ hai ở game 9. Chiến thắng 6-3 trong set này phản ánh đúng sự chênh lệch về khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu giữa hai tay vợt.

Kịch tính set 3 và màn cứu 6 match-point ngoạn mục

Khi người hâm mộ bắt đầu nghĩ về một kết thúc chóng vánh, Joao Fonseca mới thực sự bừng tỉnh. Set 3 trở thành một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với 4 lần bẻ giao bóng chia đều cho cả hai. Đỉnh điểm của sự kịch tính nằm ở game thứ 12, khi Fonseca đứng trước bờ vực thất bại. Với tinh thần không còn gì để mất, tay vợt 19 tuổi đã cứu thành công tới 6 match-point trong sự ngỡ ngàng của khán giả, kéo trận đấu vào loạt tie-break cân não.

Tuy nhiên, trong màn "đấu súng" định mệnh, bản lĩnh của Mensik đã lên tiếng đúng lúc. Anh duy trì sự tập trung cao độ để giành chiến thắng 7-3 trong loạt tie-break, khép lại trận đấu sau 3 set với các tỷ số 6-4, 6-3 và 7-6.

Thông số trận đấu chính

Thông số Jakub Mensik Joao Fonseca Tỷ số set 3 0 Tỷ số chi tiết 6-4, 6-3, 7-6(3) 4-6, 3-6, 6-7(3) Match-point cứu được 0 6

Tiến vào bán kết Roland Garros, Jakub Mensik sẽ đối đầu với thử thách cực đại mang tên Alexander Zverev - hạt giống số 2 của giải đấu. Với phong độ hiện tại, Mensik đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ tại mặt sân đất nện Paris.