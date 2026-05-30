Jakub Mensik ngược dòng loại Alex De Minaur sau set đấu thảm họa tại Roland Garros Tài năng trẻ Jakub Mensik tạo nên cú sốc tại vòng 3 Roland Garros khi đánh bại hạt giống Alex De Minaur với tỷ số 0-6, 6-2, 6-2, 6-3 sau màn khởi đầu bạc nhược.

Trận đối đầu tại vòng 3 Roland Garros giữa Alex De Minaur và Jakub Mensik đã diễn ra với một kịch bản không tưởng. Dù chịu thất bại trắng trong set mở màn, tài năng trẻ người CH Czech đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành vé đi tiếp sau 2 giờ 25 phút thi đấu đầy kịch tính.

Khởi đầu áp đảo của Alex De Minaur

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng oi bức tại Paris, Alex De Minaur đã có khởi đầu không thể thuận lợi hơn. Tay vợt người Australia tận dụng tối đa sự ổn định và nền tảng thể lực dồi dào để áp đảo hoàn toàn đối thủ. De Minaur thậm chí đã thiết lập chuỗi thắng 16 điểm liên tiếp, khép lại set 1 với tỷ số cách biệt 6-0 chỉ sau 19 phút thi đấu.

Ngược lại, Jakub Mensik bước vào trận đấu với tâm lý căng cứng. Tay vợt trẻ người CH Czech mắc tới 11 lỗi tự đánh hỏng và chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm trong suốt set đấu đầu tiên, báo hiệu một ngày thi đấu khó khăn.

Bước ngoặt và màn hồi sinh của Jakub Mensik

Tuy nhiên, thế trận đã đảo chiều một cách chóng mặt ngay từ đầu set 2. Sau quãng nghỉ ngắn, Mensik trở lại sân với một diện mạo hoàn toàn khác. Anh chủ động gia tăng sức mạnh trong các cú giao bóng và thực hiện những tình huống điều bóng hiểm hóc về hai góc sân, đẩy De Minaur vào thế phòng ngự bị động.

Mensik ăn mừng chiến thắng ngược dòng trước De Minaur

Áp lực liên tục từ Mensik đã khiến De Minaur đánh mất sự điềm tĩnh vốn có. Tay vợt hạt giống người Australia bắt đầu mắc lỗi thường xuyên hơn với 17 lỗi tự đánh hỏng trong set 2. Mensik nhanh chóng tận dụng thời cơ để thắng lại hai set tiếp theo với cùng tỷ số 6-2, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Sự sụp đổ của hạt giống người Australia

Càng về cuối trận, đà sa sút của De Minaur càng hiện rõ. Anh để mất 7 game liên tiếp trong khoảng thời gian quyết định, trong khi Mensik duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 5 game thắng liên tiếp để dẫn sâu trong set 4.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến khi De Minaur tỏ ra mất kiểm soát sau một pha bóng hỏng. Anh đã đập mạnh vợt xuống mặt sân, dẫn đến án phạt cảnh cáo từ trọng tài chính. Sự nỗ lực muộn màng không đủ để giúp tay vợt người Australia lật ngược thế cờ.

Thống kê sau trận đấu

Thông số Alex De Minaur Jakub Mensik Tỷ số các set 6, 2, 2, 3 0, 6, 6, 6 Thời gian thi đấu 2 giờ 25 phút Lỗi tự đánh hỏng (Set 1) Thấp 11 Điểm giành được (Set 1) Áp đảo 5

Chiến thắng này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Jakub Mensik tại các giải Grand Slam mà còn là lời cảnh báo cho các hạt giống hàng đầu tại Roland Garros năm nay. Về phía De Minaur, thất bại này để lại nhiều tiếc nuối khi anh đã có khởi đầu gần như hoàn hảo nhưng lại hụt hơi ở những thời điểm quan trọng nhất.