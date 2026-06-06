James Rodriguez gây tranh cãi dữ dội vì phớt lờ con gái Tổng thống Colombia Thủ quân James Rodriguez đối mặt làn sóng chỉ trích từ dư luận sau hành động được cho là thiếu tinh tế với con gái Tổng thống Gustavo Petro tại lễ xuất quân World Cup 2026.

Đội tuyển Colombia đang đứng trước một cuộc khủng hoảng truyền thông không đáng có ngay trước thềm chiến dịch World Cup 2026. Tâm điểm của sự chú ý hiện không nằm ở sơ đồ chiến thuật hay phong độ thi đấu, mà là thái độ của thủ quân James Rodriguez đối với ái nữ của Tổng thống Gustavo Petro trong buổi lễ tiễn quân chính thức.

Khoảnh khắc gây bão tại thủ đô Bogota

Sự việc diễn ra tại căn cứ Không quân Vận tải Quân sự ở Bogota, nơi Tổng thống Gustavo Petro chủ trì buổi lễ tiễn đội tuyển quốc gia lên đường sang Mỹ tập huấn. Trong nghi thức chào hỏi, các tuyển thủ lần lượt bắt tay Antonella - con gái của Tổng thống - trước khi tiến về phía nguyên thủ quốc gia.

Đoạn video ghi lại sự kiện cho thấy James Rodriguez dù có thực hiện việc bắt tay xã giao, nhưng ngay sau đó đã lập tức quay đi. Hành động này được cho là đã phớt lờ lời đề nghị chụp ảnh kỷ niệm từ cô bé Antonella, tạo nên một tình huống khó xử ngay trước ống kính truyền thông.

Hình ảnh James Rodriguez phớt lờ con gái Tổng thống.

Làn sóng phẫn nộ từ dư luận quê nhà

Động thái của ngôi sao đang khoác áo đội tuyển quốc gia ngay lập tức thổi bùng làn sóng phản đối dữ dội tại Colombia. Heidy Sanchez, thành viên hội đồng thành phố Bogota thuộc đảng Hiệp ước Lịch sử, đã công khai chỉ trích gay gắt hành vi này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

"Antonella chỉ là một cô bé yêu bóng đá với niềm đam mê trong sáng. James Rodriguez đã hành xử một cách thô lỗ. Bản thân anh cũng là một người cha, chắc chắn anh không muốn con gái mình phải trải qua sự hắt hủi tồi tệ như vậy", bà Sanchez nhấn mạnh. Nữ chính trị gia này còn cho rằng thủ quân tuyển Colombia đang thể hiện sự "hèn nhát" khi đối xử không đúng mực với một đứa trẻ.

Sự phẫn nộ của công chúng càng gia tăng khi các cầu thủ lộ diện với thái độ trái ngược ngay sau đó. Khi vừa bước chân lên máy bay di chuyển sang Mexico, toàn đội đã thoải mái cười đùa và đăng tải những bức ảnh tự chụp rạng rỡ. Sự đối lập này khiến nhiều người dân Colombia cảm thấy bị xúc phạm, cho rằng các tuyển thủ thiếu tôn trọng nghi lễ quốc gia.

Tập trung cho mục tiêu World Cup

Mặc dù buổi lễ nhuốm màu tranh cãi, Tổng thống Petro sau đó vẫn cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách chia sẻ những hình ảnh ấm áp, bao gồm khoảnh khắc ông hôn con gái mình và hình ảnh Antonella trao quà lưu niệm cho đội tuyển. Phía ban lãnh đạo đội bóng hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc của James Rodriguez.

Về mặt chuyên môn, thầy trò huấn luyện viên Nestor Lorenzo đang nỗ lực tách biệt khỏi những ồn ào hậu trường để tập trung tối đa cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Đội tuyển Colombia sẽ có trận giao hữu quan trọng gặp Jordan tại San Diego (Mỹ). Đây được xem là cơ hội cuối cùng để chiến lược gia người Argentina rà soát lực lượng và chốt đội hình tối ưu trước khi chính thức bước vào các trận chiến cam go tại World Cup 2026.