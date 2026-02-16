James Trafford ngỡ ngàng khi Man City chiêu mộ Gianluigi Donnarumma vào phút chót Dù vừa trở lại Etihad với giá 27 triệu bảng, James Trafford thừa nhận không biết về kế hoạch mua Donnarumma của Man City, một động thái đe dọa suất dự World Cup của anh.

Thủ thành James Trafford đã chính thức lên tiếng về sự ngỡ ngàng của mình trước quyết định chiêu mộ Gianluigi Donnarumma từ Manchester City. Sự xuất hiện của nhà vô địch EURO 2020 không chỉ làm thay đổi hệ thống nhân sự tại Etihad mà còn đặt dấu hỏi lớn về tương lai của các thủ môn trẻ tại câu lạc bộ.

James Trafford không biết việc Manchester City chiêu mộ Gianluigi Donnarumma.

Thương vụ bất ngờ tại phiên chợ hè

Trở lại Manchester City từ Burnley với bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng, James Trafford vốn được kỳ vọng sẽ là phương án dài hạn cho khung gỗ. Anh thậm chí đã bắt chính trong cả ba trận mở màn Ngoại hạng Anh, tạo ra niềm tin về một suất đá chính ổn định dưới triều đại Pep Guardiola.

Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, "The Citizens" đã gây chấn động khi chi 26 triệu bảng để đưa Gianluigi Donnarumma về từ PSG. Thương vụ này diễn ra đầy kịch tính khi trước đó từng bị đình trệ do đại diện Ligue 1 yêu cầu mức phí lên tới 35 triệu bảng. Việc bổ sung một thủ thành đẳng cấp thế giới ngay khi mùa giải đã bắt đầu là minh chứng cho tham vọng không ngừng nghỉ của đội bóng thành Manchester.

Phản ứng của James Trafford trước sự cạnh tranh mới

Chia sẻ về tình huống đầy bất ngờ này, James Trafford thẳng thắn thừa nhận anh hoàn toàn bị động trước thông tin câu lạc bộ tìm kiếm người gác đền mới. "Tôi không ngờ tình huống này lại xảy ra, nhưng nó đã rồi, nên tôi chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước", Trafford bày tỏ sự chuyên nghiệp dù đối mặt với thách thức lớn.

Khi được hỏi về việc phải cạnh tranh vị trí trực tiếp với một ngôi sao như Donnarumma, cựu thủ môn Burnley khẳng định: "Chuyện đã xảy ra thì tôi sẽ nỗ lực hết mình mỗi ngày và chờ xem điều gì đến, tôi sẽ cố gắng hết sức". Anh nhấn mạnh rằng đây là một trải nghiệm và bài học bổ ích trong sự nghiệp đầy biến động của một cầu thủ chuyên nghiệp tại môi trường đỉnh cao.

Thách thức cho tương lai tại đội tuyển Anh

Sự xuất hiện của Donnarumma, kết hợp với việc Stefan Ortega chuyển sang gia nhập Nottingham Forest, đã đẩy James Trafford vào một thế khó về mặt chiến lược. Dù huấn luyện viên Pep Guardiola bày tỏ ý định giữ anh lại để xoay tua tại các đấu trường như EFL Cup và FA Cup, nhưng bấy nhiêu có lẽ là chưa đủ đối với một thủ môn đang khát khao thể hiện.

Nỗi lo lớn nhất của Trafford hiện tại chính là suất lên tuyển Anh tham dự World Cup dưới thời tân huấn luyện viên Thomas Tuchel. Việc phải ngồi dự bị dài hạn tại câu lạc bộ có thể khiến anh mất điểm trong mắt ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, ngay trong giai đoạn then chốt của sự nghiệp. Nhìn chung, cuộc chiến giành vị trí số 1 trong khung gỗ tại Manchester City sẽ là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất tại Ngoại hạng Anh thời gian tới.