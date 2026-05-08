Jamie Carragher gạch tên Liverpool, dự đoán Man City vô địch Ngoại hạng Anh Cựu danh thủ Jamie Carragher nhận định tân HLV Enzo Maresca sẽ giúp Manchester City lấy lại ngai vàng Ngoại hạng Anh, vượt qua đối thủ lớn Arsenal.

Trong chia sẻ mới nhất trên chương trình Football Ramble podcast, cựu trung vệ Jamie Carragher đưa ra dự đoán đầy bất ngờ về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27. Chuyên gia này tin tưởng tân HLV Enzo Maresca sẽ nhanh chóng đưa Manchester City trở lại đỉnh cao, đồng thời gạch tên cả Liverpool lẫn Manchester United khỏi danh sách ứng viên cạnh tranh ngôi vương.

Maresca được kỳ vọng giúp Man City đua tranh chức vô địch nước Anh. Ảnh: Getty.

Làn gió mới chiến thuật và thương vụ bom tấn 116 triệu bảng

Mùa hè 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn tại sân Etihad khi Pep Guardiola khép lại hành trình 10 năm đầy hoàng kim. Tiếp quản chiếc ghế nóng từ chiến lược gia người Tây Ban Nha, Enzo Maresca phải đối mặt với áp lực vô cùng khốc liệt, đặc biệt trong bối cảnh Man City vừa trải qua hai mùa giải liên tiếp trắng tay ở đấu trường quốc nội.

Để gia tăng sức mạnh lực lượng và thu hẹp khoảng cách với Arsenal, ban lãnh đạo Man City đã duyệt chi khoản kinh phí kỷ lục 116 triệu bảng nhằm sở hữu chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Bổ sung đắt giá này được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể chất thép cho khu trung tuyến.

Đánh giá về tư duy của tân thuyền trưởng Man City, Carragher chia sẻ: "Ở thời điểm hiện tại, khi thị trường chuyển nhượng vẫn còn một tháng nữa mới đóng cửa, tôi chỉ thấy hai ứng cử viên thực sự là Arsenal hoặc Man City. Tôi là một người hâm mộ Maresca về mặt chiến thuật. Những vấn đề mà ông ấy từng tạo ra cho Liverpool dưới thời Arne Slot cho thấy chiến lược gia này thực sự hiểu rõ mình đang làm gì và hoàn toàn đủ tầm vóc ở cấp độ đỉnh cao này."

Lợi thế từ Erling Haaland và biến số mang tên Rodri

Dù Arsenal hiện được phần lớn giới chuyên môn xếp là ứng viên số một, Carragher vẫn đặt niềm tin vào khả năng bứt phá của nửa xanh thành Manchester nhờ nền tảng lực lượng có sẵn cùng nguồn năng lượng mới trên băng ghế huấn luyện.

"Tôi nghĩ Man City sẽ vô địch. Lý do là họ vẫn áp sát đỉnh bảng ở mùa giải trước. Sự xuất hiện của một HLV mới sẽ mang lại làn gió mới mẻ. Ngoài ra, nếu Rodri tiếp tục ở lại thay vì sang Real Madrid, đó sẽ là nhân tố quyết định. Với một tiền đạo mắn bàn thắng như Erling Haaland, Man City vẫn sở hữu lợi thế vượt trội mà hàng công Arsenal chưa thể sánh bằng," Carragher phân tích thêm.

Tuy nhiên, bài toán nhân sự lớn nhất của Maresca lúc này nằm ở tương lai của Rodri. Tiền vệ trung tâm người Tây Ban Nha, người vừa cùng đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch thế giới, đang là mục tiêu săn đón hàng đầu của Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thể hiện sự tự tin lớn trong việc hoàn tất thương vụ bom tấn này trước khi cửa sổ chuyển nhượng đóng cửa.

Chặng khởi động cho mùa giải mới

Để chuẩn bị cho chiến dịch đòi lại ngôi vương, Man City sẽ bước vào loạt trận giao hữu tiền mùa giải. Theo lịch trình, thầy trò HLV Enzo Maresca sẽ đụng độ K League All-Stars vào lúc 18h00 ngày 5 tháng 8, trước khi đối đầu Atletico Madrid.

Đây sẽ là những bài kiểm tra quan trọng về mặt sơ đồ và nhân sự trước khi Man City chính thức bước vào trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) gặp đối thủ duyên nợ Arsenal.