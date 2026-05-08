Jamie Carragher giải mã thương vụ Arsenal chiêu mộ Vinicius Junior Jamie Carragher cho rằng Arsenal khó sở hữu Vinicius Junior khi ngôi sao người Brazil chỉ dùng sự quan tâm này để đàm phán hợp đồng mới với Real Madrid.

Tham vọng sở hữu Vinicius Junior nhằm nâng cấp hàng công của Arsenal vừa nhận được lời cảnh báo thẳng thắn từ cựu danh thủ Jamie Carragher. Theo đó, việc Pháo thủ theo đuổi chân sút người Brazil nhiều khả năng chỉ là đòn bẩy thương lượng hợp đồng của ngôi sao này với Real Madrid.

HLV Mikel Arteta đang tỏ ra vô cùng khao khát nâng cấp sức mạnh tấn công cho đại diện London. Khi Vinicius bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng tại Santiago Bernabeu, Arsenal sẵn sàng biến chân sút 26 tuổi thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Đại diện Bắc London tin rằng một siêu sao tầm cỡ thế giới như Vinicius là mảnh ghép bắt buộc để cạnh tranh danh hiệu Champions League.

Vinicius chưa gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Chiêu trò đàm phán hay thương vụ bom tấn thực sự?

Dù thừa nhận Ngoại hạng Anh đang thiếu những ngôi sao xuất sắc và rất muốn thấy Vinicius cập bến xứ sở sương mù, Jamie Carragher vẫn tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của thương vụ. Phát biểu trên kênh Football Ramble, cựu hậu vệ khẳng định động thái từ phía tiền đạo người Brazil thực chất chỉ mang tính chiến thuật trên bàn đàm phán.

"Tôi rất muốn chứng kiến điều đó xảy ra. Việc có được một cầu thủ hàng đầu như vậy sẽ rất tuyệt vời cho giải đấu. Tuy nhiên, tôi không nghĩ thương vụ này sẽ diễn ra. Chắc chắn cậu ấy chỉ đang làm điều đó để có một bản hợp đồng mới béo bở hơn với Real Madrid", Carragher nhận định.

Rào cản chiến thuật và thực tế tại Real Madrid

Bên cạnh bài toán hợp đồng, rào cản về mặt chiến thuật cũng được đặt ra. Triết lý hiện tại của HLV Mikel Arteta yêu cầu các cầu thủ chạy cánh phải tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Đây có thể là điểm chưa thực sự phù hợp với phong cách thi đấu tự do của tiền đạo người Brazil.

Về phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, bản thân Vinicius vẫn ưu tiên giải quyết tương lai và tiếp tục gắn bó với thủ đô Madrid. Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho kịch liệt phản đối viễn cảnh để mất học trò cưng, trong khi Vinicius cũng vừa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ tốt đẹp với vị thuyền trưởng mới.

Đánh giá thêm về cuộc đua danh hiệu mùa tới, Carragher vẫn đặt niềm tin lớn vào khả năng bảo vệ ngôi vương của Manchester City, đặc biệt nếu đội bóng này giữ chân thành công tiền vệ Rodri.