Jamie Carragher: Unai Emery là lựa chọn số một cho Man Utd nhưng bị cản trở bởi quyền lực Chuyên gia Jamie Carragher khẳng định Unai Emery chỉ kém Pep Guardiola tại Anh, đồng thời chỉ rõ lý do khiến Man Utd ngần ngại bổ nhiệm chiến lược gia tài ba này.

Trước thềm cuộc đối đầu giữa Manchester United và Aston Villa tại Old Trafford, chuyên gia Jamie Carragher đã đưa ra những nhận định sắc bén về vị trí thuyền trưởng của "Quỷ đỏ". Theo cựu danh thủ Liverpool, Unai Emery chính là người phù hợp nhất để dẫn dắt công cuộc phục hưng tại Manchester United, dù tên tuổi của ông hiện không nằm trong danh sách ưu tiên của ban lãnh đạo CLB.

Unai Emery đang làm tốt ở Aston Villa.

Vị thế của Unai Emery trong làng bóng đá Anh

Carragher không ngần ngại đặt Emery vào nhóm những huấn luyện viên hàng đầu thế giới hiện nay. Ông khẳng định: "Trong số các chiến lược gia đang làm việc tại Anh, chỉ có Pep Guardiola là xuất sắc hơn Emery. Ông ấy là một người chiến thắng thực thụ với triết lý rõ ràng và khả năng nâng tầm những đội bóng đang rệu rã vươn lên tầm Champions League."

Trong khi giới thượng tầng Manchester United đang cân nhắc những cái tên như Luis Enrique, Carlo Ancelotti hay thậm chí là Francesco Farioli, Carragher tin rằng họ đang bỏ lỡ một ứng viên sáng giá ngay tại giải đấu quốc nội. Sự thành công của Emery tại Aston Villa là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực vực dậy câu lạc bộ của ông.

Hai rào cản ngăn Emery đến Old Trafford

Dù sở hữu bản hồ sơ ấn tượng, Unai Emery vẫn gặp phải những định kiến và rào cản hệ thống khiến ông bị gạt ra khỏi danh sách ưu tiên của Quỷ đỏ.

Áp lực từ quá khứ tại các câu lạc bộ lớn

Bóng ma từ giai đoạn dẫn dắt Arsenal và PSG vẫn ám ảnh sự nghiệp của Emery. Tại PSG, thất bại trước Barcelona tại Champions League năm 2017 là một vết gợn khó xóa nhòa. Trong khi đó, tại Arsenal, rào cản ngôn ngữ và trận thua trong chung kết Europa League 2019 khiến ông bị gắn mác "huấn luyện viên của những đội bóng hạng trung". Đối với một câu lạc bộ có tham vọng thống trị như Manchester United, hồ sơ của Emery bị xem là một dấu hiệu cảnh báo.

Unai Emery có thể đưa Villa đến thành công?

Nỗi sợ mất quyền lực của giới Giám đốc thể thao

Đây được xem là yếu tố then chốt nhất theo phân tích của Carragher. Emery thuộc mẫu huấn luyện viên truyền thống, luôn đòi hỏi quyền kiểm soát tối đa đối với các hoạt động bóng đá. Tại Aston Villa, sự bất đồng về chính sách chuyển nhượng từng khiến Giám đốc thể thao Monchi phải rời đi.

Trong bóng đá hiện đại, các Giám đốc thể thao đang ngày càng thâu tóm quyền lực. Việc bổ nhiệm Emery đồng nghĩa với việc giới thượng tầng tại Old Trafford phải nhượng bộ phần lớn quyền quyết định chuyên môn. Carragher châm biếm rằng ngay cả một phiên bản trẻ của Sir Alex Ferguson cũng có thể bị từ chối nếu các Giám đốc thể thao lo sợ mất đi vị thế của chính mình.

Giá trị thực và tương lai của Unai Emery

Bất chấp những rào cản đó, Carragher tin rằng Emery sở hữu khả năng biến những cầu thủ tầm trung thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế – điều ông đang thực hiện xuất sắc với Morgan Rogers tại Villa. Lối làm việc của Emery gợi nhớ đến Rafa Benitez, một người phù hợp tuyệt đối với những tập thể sẵn sàng lắng nghe và học hỏi.

Dù đang hạnh phúc tại Aston Villa, giới hạn về tài chính có thể sẽ khiến Emery khó lòng vượt qua những gã khổng lồ trong dài hạn. Tuy nhiên, để chạm đến chiếc ghế tại Old Trafford, Emery cần tiếp tục tạo ra những kỳ tích lớn hơn để xóa bỏ định kiến về một "chuyên gia Europa League" và chứng minh ông đủ sức mang về những danh hiệu danh giá nhất cho các đội bóng quyền lực.