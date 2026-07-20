Jang Yoon Ju lên tiếng về trào lưu gầy trơ xương và áp lực ngoại hình tại Hàn Quốc Siêu mẫu Jang Yoon Ju chia sẻ quan điểm thẳng thắn về tiêu chuẩn vóc dáng siêu mảnh mai trong giới giải trí, nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe và sự thay đổi vẻ đẹp theo độ tuổi.

Siêu mẫu kiêm diễn viên Jang Yoon Ju vừa thu hút sự chú ý khi đưa ra những nhận định chuyên sâu về "gầy trơ xương" – một tiêu chuẩn vóc dáng đang trở thành nỗi ám ảnh của giới trẻ Hàn Quốc. Trong buổi trò chuyện trên kênh YouTube Joo Yeon Is Joo Hyun Young, cô đã phân tích sự khác biệt giữa vẻ đẹp hình thể và những rủi ro sức khỏe khi theo đuổi các xu hướng cực đoan.

Jang Yoon Ju mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về xu hướng làm đẹp.

Sự thay đổi của tiêu chuẩn vẻ đẹp theo độ tuổi

Khi đối diện với nhận xét về việc vóc dáng siêu mảnh mai đang được ưa chuộng, Jang Yoon Ju, người đã có hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành thời trang, khẳng định đây không còn là mục tiêu phù hợp với mọi giai đoạn cuộc đời. Nữ người mẫu sinh năm 1980 cho biết bản thân từng sở hữu thân hình như vậy ở độ tuổi 20, nhưng việc duy trì trạng thái đó ở hiện tại là điều không thực tế và có hại cho cơ thể.

Đồng quan điểm, MC Joo Hyun Young nhận định rằng tiêu chuẩn về cái đẹp cần có sự tiến hóa khi con người trưởng thành hơn. Việc áp đặt một khuôn mẫu duy nhất cho tất cả các độ tuổi không chỉ gây áp lực tâm lý mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của phụ nữ.

Nguyên nhân thúc đẩy xu hướng vóc dáng cực đoan

Theo phân tích của Jang Yoon Ju, sự phổ biến của trào lưu "gầy trơ xương" bắt nguồn từ định hướng của ngành thời trang và tầm ảnh hưởng của các thần tượng (idol). Nhiều bộ sưu tập hiện nay được thiết kế với kích thước siêu nhỏ, chỉ dành riêng cho những người có thân hình cực kỳ mảnh mai.

Bên cạnh đó, việc các thần tượng ra mắt từ khi còn rất trẻ với hình ảnh thon thả hoàn hảo đã vô tình tạo ra một hình mẫu lý tưởng nhưng khó đạt được đối với công chúng. Nhiều người trẻ nhìn vào những hình ảnh này và xem đó là tiêu chuẩn bắt buộc để trở nên xinh đẹp.

Chia sẻ của Jang Yoon Ju nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả.

Ưu tiên sức khỏe và lối sống lành mạnh

Jang Yoon Ju từ lâu đã được biết đến là biểu tượng của lối sống lành mạnh và tư duy tích cực về cơ thể. Những chia sẻ của cô được xem là lời cảnh báo cần thiết trong bối cảnh các phương pháp giảm cân cực đoan đang lan rộng trên mạng xã hội. Cô nhấn mạnh rằng không nên vì chạy theo xu hướng mà bỏ quên yếu tố quan trọng nhất là sức khỏe bền vững.

Jang Yoon Ju từ lâu được biết đến với lối sống lành mạnh và quan điểm tích cực về cơ thể.

Phát biểu này của nữ siêu mẫu tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, góp phần thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc thay đổi quan niệm thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Thay vì gò ép bản thân vào những chuẩn mực khắc nghiệt, việc thấu hiểu và chăm sóc cơ thể theo từng giai đoạn cuộc đời mới là chìa khóa để duy trì vẻ đẹp dài lâu.