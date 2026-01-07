Janice Tjen quật ngã hạt giống số 22, tennis Đông Nam Á thăng hoa tại Wimbledon 2026 Ba tay vợt Janice Tjen, Mananchaya Sawangkaew và Lanlana Tararudee đồng loạt giành chiến thắng, đánh dấu ngày ra quân lịch sử của quần vợt khu vực tại Grand Slam sân cỏ.

Ngày thi đấu mở màn của Wimbledon 2026 đã chứng kiến một kịch bản không tưởng đối với quần vợt Đông Nam Á. Trong số 5 đại diện góp mặt, có tới 3 tay vợt nữ đã ca khúc khải hoàn ngay trong lần đầu bước ra sân cỏ London, tạo nên một trong những cột mốc ấn tượng nhất của khu vực tại một giải Grand Slam.

Janice Tjen và màn trình diễn "không tì vết" trước Leylah Fernandez

Tâm điểm của sự chú ý dồn về Janice Tjen, tay vợt số 2 Đông Nam Á người Indonesia. Đối đầu với hạt giống số 22 Leylah Fernandez – cựu Á quân US Open, Tjen đã trình diễn một lối chơi đầy bản lĩnh và hiệu quả để giành chiến thắng thuyết phục sau 2 set với tỷ số 6-1, 7-6.

Dù không có phong độ cao trước thềm giải đấu, ngôi sao người Indonesia lại thích nghi cực nhanh với mặt sân cỏ. Cô sử dụng những cú cắt bóng (slice) đầy sát thương và khả năng đánh bền bỉ để hóa giải lối chơi của đối thủ người Canada. Thống kê cho thấy sự áp đảo của Tjen: cô đạt tỷ lệ giao bóng một ăn điểm lên tới 82%, tung ra 6 cú ace và chỉ mắc vỏn vẹn 10 lỗi tự đánh hỏng trong suốt trận đấu.

Đặc biệt, Tjen đã thể hiện sự lỳ lợm khi đối mặt với áp lực. Cô chỉ để Fernandez có duy nhất một cơ hội giành break-point, trong khi bản thân tận dụng thành công 3 trên tổng số 9 cơ hội có được. Chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Wimbledon giúp Tjen tiến vào vòng 2 để đối đầu với cựu số 8 thế giới Daria Kasatkina.

Janice Tjen tạo nên bất ngờ lớn ở trận ra quân Wimbledon năm nay.

Bản lĩnh người Thái và cú ngược dòng từ "cửa tử"

Nếu chiến thắng của Tjen là sự áp đảo về chiến thuật, thì thắng lợi của Mananchaya Sawangkaew (Thái Lan) lại là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc. Mananchaya đã đứng trước bờ vực thất bại khi bị Maja Chwalinska – đương kim Á quân Roland Garros – dẫn trước 2-6 và 2-5 trong set 2.

Tuy nhiên, một bước ngoặt không may cho Chwalinska đã thay đổi tất cả. Tay vợt người Ba Lan dính chấn thương sau một cú trượt chân, làm mất đi khả năng di chuyển linh hoạt. Tận dụng thời cơ, Mananchaya với lối chơi phòng thủ phản công bền bỉ đã thắng liền 5 game để lật ngược thế cờ trong set 2 với tỷ số 7-5. Bước vào set quyết định, tay vợt Thái Lan hoàn toàn làm chủ thế trận để ấn định chiến thắng 2-1 (2-6, 7-5, 6-2). Đối thủ tiếp theo của nhà đương kim Á quân SEA Games sẽ là Alycia Parks (Mỹ).

Việc Maja Chwalinska dính chấn thương đã tạo điều kiện cho Mananchaya Sawangkaew có chiến thắng đáng nhớ.

Cùng chung niềm vui với đồng hương, Lanlana Tararudee cũng có màn ra mắt thành công khi khuất phục tay vợt trẻ Lilli Tagger (Áo) sau 3 set đấu căng thẳng (7-6, 5-7, 6-4). Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ chờ đón Lanlana ở vòng 2 khi cô phải chạm trán hạt giống số 18 Ekaterina Alexandrova – một chuyên gia thực thụ trên mặt sân cỏ.

Hy vọng tiếp nối từ Alexandra Eala

Cơn địa chấn mang tên Đông Nam Á vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong ngày 30/6, ngôi sao trẻ Alexandra Eala (Philippines) sẽ bắt đầu hành trình của mình trước đối thủ Renata Zarazua (Mexico). Với đà tâm lý hưng phấn từ các đồng nghiệp trong khu vực, Eala được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về thêm một chiến thắng nữa.

Trong khi đó, Aldila Sutjiadi – người vừa đăng quang tại WTA 500 Berlin – sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào tranh tài ở nội dung đánh đôi trong những ngày tới. Với 3 chiến thắng ngay ngày ra quân, quần vợt Đông Nam Á đang thực sự viết nên một chương mới đầy tự hào tại All England Club.