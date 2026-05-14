Jannik Sinner áp đảo Andrey Rublev để tiến vào bán kết Rome Masters 2026 Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tiếp tục chuỗi phong độ hủy diệt khi đánh bại Andrey Rublev sau 2 set trắng, ghi tên mình vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất tại Rome.

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của mình bằng màn trình diễn áp đảo trước Andrey Rublev tại tứ kết Rome Masters 2026. Chỉ mất hơn 90 phút, ngôi sao người Italia đã khuất phục đối thủ với tỷ số 6-2, 6-4, qua đó tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch ngay trên quê nhà.

Sự áp đảo từ những game đấu đầu tiên

Bước vào trận đấu với tâm thế của ứng viên nặng ký nhất, Sinner không mất nhiều thời gian để áp đặt lối chơi. Ngay trong game mở màn của set 1, anh đã bẻ thành công game giao bóng của Rublev. Khả năng điều phối bóng sâu và uy lực từ cuối sân khiến Rublev hoàn toàn lúng túng trong việc tìm nhịp độ thi đấu.

Đến game thứ 7, Sinner một lần nữa tận dụng sai lầm của đối thủ để nới rộng cách biệt trước khi khép lại set đấu với tỷ số cách biệt 6-2 chỉ sau 38 phút thi đấu. Sự chính xác trong các cú đánh thuận tay và khả năng di chuyển linh hoạt giúp tay vợt Italia kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Bản lĩnh của số 1 thế giới trong set 2

Kịch bản set 2 ban đầu có vẻ như là sự lặp lại của set trước đó khi Sinner nhanh chóng vượt lên dẫn trước nhờ các điểm break ở game 1 và game 5. Tuy nhiên, một chút dấu hiệu đuối sức từ tay vợt chủ nhà đã tạo cơ hội cho Rublev vùng lên. Tay vợt người Nga đã bẻ lại một game giao bóng để thu hẹp khoảng cách, nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng.

Dẫu vậy, đẳng cấp của Sinner đã lên tiếng đúng lúc. Anh nhanh chóng lấy lại sự tập trung, duy trì tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm lên tới 75% để dập tắt mọi nỗ lực của đối thủ. Trận đấu kết thúc sau 1 giờ 32 phút với phần thắng chung cuộc xứng đáng cho tay vợt số 1 thế giới.

Thống kê chi tiết trận đấu

Chỉ số Jannik Sinner Andrey Rublev Tỷ số chung cuộc 6-2, 6-4 - Aces 4 1 Lỗi kép 2 0 Tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm 75% (21/28) 50% (16/32) Tỷ lệ tận dụng Break point 4/5 (80%) 1/3 (33%) Tổng số điểm thắng 66 50

Với chiến thắng thuyết phục này, Jannik Sinner nâng tỷ số đối đầu với Rublev lên thành 8-3, đồng thời tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trên mặt sân đất nện mùa này. Tại bán kết, anh sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Landaluce và Daniil Medvedev. Đây được dự báo sẽ là một thử thách lớn hơn trên hành trình chinh phục đỉnh cao Rome Masters của ngôi sao người Italia.