Jannik Sinner áp sát ngôi số 1 thế giới: 3 kịch bản lật đổ Alcaraz tại Monte Carlo Với phong độ hủy diệt sau cú đúp Indian Wells và Miami, Jannik Sinner đang nắm giữ lợi thế cực lớn để soán ngôi vương của Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP.

Jannik Sinner đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp sau khi thâu tóm cả hai danh hiệu ATP 1000 quan trọng tại Indian Wells và Miami Open. Với 2.000 điểm thưởng vừa giành được, tay vợt người Ý hiện sở hữu 12.400 điểm, chỉ còn kém ngôi đầu của Carlos Alcaraz đúng 1.190 điểm. Bước vào Monte Carlo Masters 2026, cục diện cuộc đua số một thế giới đang nghiêng hẳn về phía nhà vô địch Australian Open.

Lợi thế tuyệt đối về điểm số bảo vệ

Điểm mấu chốt trong cuộc đối đầu này nằm ở áp lực bảo vệ điểm số. Carlos Alcaraz bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, đồng nghĩa với việc tay vợt người Tây Ban Nha buộc phải đăng quang một lần nữa để giữ nguyên 1.000 điểm hiện có. Bất kỳ kết quả nào thấp hơn chức vô địch đều khiến Alcaraz bị trừ điểm nặng nề.

Sinner sẽ tiếp tục tranh ngôi số 1 với Alcaraz tại Monte Carlo

Ngược lại, Jannik Sinner đang ở vị thế "không có gì để mất". Theo dữ liệu từ hệ thống, Sinner không thi đấu trong giai đoạn này năm ngoái do án cấm thi đấu liên quan đến doping. Điều này vô tình trở thành lợi thế lớn khi anh không phải bảo vệ bất kỳ điểm số nào tại Monte Carlo. Mọi trận thắng của Sinner tại đây đều được tính là điểm cộng thuần túy vào quỹ điểm 12.400 hiện tại.

3 kịch bản để Sinner lên đỉnh thế giới

Theo phân tích từ Tennis365, có ba con đường chính để Jannik Sinner chính thức vượt qua Alcaraz ngay sau khi giải đấu tại Công quốc kết thúc:

Kịch bản 2: Sinner lọt vào trận chung kết, trong khi Carlos Alcaraz không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng này.

Sinner lọt vào trận chung kết, trong khi Carlos Alcaraz không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng này. Kịch bản 3: Sinner dừng bước ở bán kết, nhưng Alcaraz phải bị loại sớm trước vòng tứ kết.

Nếu không thể hiện thực hóa một trong ba kịch bản trên, Alcaraz vẫn sẽ tạm thời giữ được vị trí số một thế giới sau Monte Carlo. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cả hai chắc chắn sẽ bị thu hẹp đáng kể trước khi bước vào giải Madrid Open.

Cuộc chiến dài hơi trên mặt sân đất nện

Dù kết quả tại Monte Carlo có ra sao, cuộc đua giành vị trí dẫn đầu ATP vẫn sẽ vô cùng kịch tính trong những tuần tới. Ngay sau Monte Carlo là giải Madrid Open, nơi Alcaraz cũng không có điểm số nào phải bảo vệ do vắng mặt ở mùa giải 2025. Điều này hứa hẹn một màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở giữa hai ngôi sao trẻ hàng đầu của làng quần vợt đương đại.

Với tâm thế thoải mái và phong độ đang ở đỉnh cao sau các giải đấu trên đất Mỹ, Sinner đang nắm quyền tự quyết trong tay. Sự ổn định của tay vợt người Ý trên mọi mặt sân là lời cảnh báo đanh thép gửi tới Alcaraz trước thềm mùa giải đất nện đầy cam go.