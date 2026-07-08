Jannik Sinner bản lĩnh hạ Jan-Lennard Struff, tiến vào bán kết Wimbledon 2026 Hạt giống số 1 Jannik Sinner vượt qua những cú đánh nặng từ Jan-Lennard Struff để giành chiến thắng 3-0, chính thức ghi tên vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất tại London.

Jannik Sinner tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương tại Wimbledon 2026 bằng một chiến thắng thuyết phục trước Jan-Lennard Struff. Dù tỉ số là 3-0 nghiêng về tay vợt người Ý, diễn biến trên sân Số 1 cho thấy đây không phải là một cuộc dạo chơi. Sinner đã phải vận dụng tối đa bản lĩnh ở những thời điểm quyết định để khuất phục lối chơi tấn công rực lửa của đối thủ người Đức.

Sẽ là một trận ball-striking hạng nặng giữa Jannik Sinner và Jan-Lennard Struff.

Màn tra tấn thể lực và kỹ thuật trong hai set đầu

Ngay từ set đấu đầu tiên, Jan-Lennard Struff đã gây ra vô vàn khó khăn cho hạt giống số 1 bằng những cú giao bóng sấm sét và khả năng lên lưới hiệu quả. Hai tay vợt giằng co điểm số quyết liệt cho đến game thứ 11. Tại đây, sự ổn định trong những pha trả giao bóng của Sinner đã phát huy tác dụng. Tận dụng sai lầm hiếm hoi của Struff, tay vợt người Ý bẻ giao bóng thành công trước khi kết thúc set 1 với tỉ số 7-5.

Kịch tính được đẩy lên cao trào trong set 2. Struff sớm giành break để dẫn trước, nhưng Sinner nhanh chóng đòi lại lợi thế ngay sau đó. Những cú đánh nặng đưa bóng đi sát vạch baseline của tay vợt người Đức khiến Sinner nhiều phen khốn đốn. Tuy nhiên, trong loạt tie-break cân não, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc giúp anh giành chiến thắng 7-4.

Sinner định đoạt trận đấu trong set 3

Bước vào set 3, ưu thế về thể lực và tâm lý bắt đầu nghiêng hẳn về phía Sinner. Tay vợt 25 tuổi khởi đầu bằng một game thắng trắng và duy trì áp lực liên tục lên các game giao bóng của đối thủ. Bước ngoặt đến ở game thứ 8 khi Struff mắc sai lầm và để mất break quan trọng. Không bỏ lỡ thời cơ, Sinner giao bóng kết thúc trận đấu với tỉ số 6-3 trong set cuối.

Thống kê trận đấu Jannik Sinner vs Jan-Lennard Struff

Thông số Jannik Sinner Jan-Lennard Struff Kết quả set 3 0 Tỉ số chi tiết 7-5, 7-6, 6-3 5-7, 6-7, 3-6 Trạng thái Giành vé bán kết Bị loại

Chiến thắng này không chỉ giúp Jannik Sinner tiến gần hơn tới việc bảo vệ danh hiệu Wimbledon mà còn khẳng định vị thế số 1 thế giới của anh trước những đối thủ có lối chơi khó chịu. Khả năng xử lý các tình huống nhạy cảm và sự điềm tĩnh trong loạt tie-break chính là chìa khóa giúp ngôi sao người Ý vượt qua thử thách mang tên Jan-Lennard Struff.

Đối thủ của Jannik Sinner ở vòng bán kết sẽ sớm được xác định sau các cặp đấu tứ kết còn lại. Với phong độ hiện tại, Sinner vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch đơn nam tại All England Club năm nay.