Jannik Sinner bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon sau màn lội ngược dòng trước Alexander Zverev Đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 3-1 trong trận chung kết kịch tính, Jannik Sinner có năm thứ hai liên tiếp đăng quang tại Wimbledon, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của tay vợt số 1 thế giới.

Rạng sáng ngày 13/7 (giờ Việt Nam), mặt cỏ Centre Court của Wimbledon một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của Jannik Sinner. Tay vợt người Ý đã xuất sắc vượt qua Alexander Zverev với tỷ số 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) để bảo vệ thành công danh hiệu Grand Slam danh giá nhất trong năm.

Chức vô địch đầy xứng đáng của Jannik Sinner.

Bản lĩnh thép trong những loạt tie-break cân não

Dù sở hữu chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước Alexander Zverev, Jannik Sinner đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ tay vợt người Đức ngay từ những phút đầu tiên. Zverev, với tâm lý hưng phấn sau chức vô địch Roland Garros, đã thể hiện một lối chơi chủ động và đầy sát thương. Trong set 1, sự bền bỉ của "Sascha" đã giúp anh giành chiến thắng trong loạt tie-break căng thẳng với tỷ số 9-7.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở set thứ 2. Tiếp tục là một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đưa set đấu vào loạt tie-break thứ hai. Tại đây, bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Sinner áp đảo hoàn toàn trong loạt đấu súng để thắng 7-2, gỡ hòa 1-1 và chính thức xoay chuyển cục diện trận đấu.

Jannik Sinner đang có chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trước Alexander Zverev ở các giải đấu chính thức.

Sự áp đảo của nhà đương kim vô địch

Kể từ set 3, Sinner bắt đầu tìm thấy sự hoàn hảo trong các pha xử lý. Những cú jumping backhand thương hiệu cùng khả năng giao bóng ổn định đã khiến Zverev dần rơi vào thế bị động. Sinner giành break quan trọng ở game thứ 8 của set 3 để thắng 6-3, trước khi tiếp tục bẻ giao bóng của đối thủ ở game thứ 7 của set 4.

Dù Zverev đã nỗ lực níu kéo hy vọng ở game cầm giao bóng cuối cùng, nhưng Sinner đã không mắc sai lầm nào trong game giao bóng quyết định để kết thúc trận đấu. Chiến thắng này không chỉ mang về cho tay vợt 25 tuổi số tiền thưởng khổng lồ 4,8 triệu USD mà còn giúp anh xây chắc ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Thống kê đối đầu gần đây giữa Sinner và Zverev

Thời gian Giải đấu Kết quả (Sinner - Zverev) Tỷ số set 13/07/2026 Wimbledon 3-1 6-7; 7-6; 6-3; 6-4 03/05/2026 Madrid Open 2-0 6-1; 6-2 11/04/2026 Monte Carlo 2-0 6-1; 6-4 28/03/2026 Miami Open 2-0 6-3; 7-6

Với cá nhân Alexander Zverev, dù thất bại trong trận chung kết, đây vẫn là một giải đấu lịch sử khi anh lần đầu tiên tiến sâu đến vậy tại Wimbledon. Theo bảng xếp hạng ATP cập nhật mới nhất, tay vợt người Đức sẽ chính thức vươn lên vị trí số 2 thế giới, vượt qua Carlos Alcaraz.

Chiến thắng của Sinner tại Wimbledon 2026 một lần nữa khẳng định sự chuyển giao thế hệ hoàn tất của làng quần vợt thế giới, nơi tay vợt người Ý đang chứng minh mình là người kế thừa xứng đáng cho những di sản mà các bậc tiền bối để lại.