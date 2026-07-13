Jannik Sinner bảo vệ thành công ngôi vương Wimbledon 2026 sau màn lội ngược dòng kịch tính Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đánh bại Alexander Zverev để lần thứ hai liên tiếp vô địch Wimbledon, đánh dấu cột mốc 5 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp vĩ đại.

Jannik Sinner đã chính thức ghi tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại tại All England Club. Rạng sáng ngày 13/7 (giờ Việt Nam), tay vợt người Ý đã hoàn tất cú bảo vệ ngôi vương ngoạn mục khi đánh bại Alexander Zverev trong trận chung kết Wimbledon 2026 với các tỷ số 6-7, 7-6, 6-3 và 6-4.

Bản lĩnh lội ngược dòng của số 1 thế giới

Trận chung kết diễn ra với kịch tính cao độ ngay từ những game đấu đầu tiên. Alexander Zverev, người vừa lên ngôi tại Roland Garros, đã nhập cuộc đầy hưng phấn và giành chiến thắng trong loạt tie-break nghẹt thở ở set mở màn. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì tay vợt người Đức có thể làm được trước một Sinner quá ổn định và lỳ lợm.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở set thứ hai khi Sinner đòi lại công bằng cũng bằng một loạt tie-break thắng lợi. Kể từ thời điểm đó, thế trận hoàn toàn thuộc về tay vợt sinh năm 2001. Với những cú điều bóng sâu và hiểm hóc từ cuối sân, Sinner liên tục bẻ giao bóng của đối thủ trong set 3 và set 4 để kết thúc trận đấu sau hơn 3 giờ đồng hồ tranh tài.

Sự thống trị tuyệt đối của Jannik Sinner

Chức vô địch này không chỉ giúp Sinner bảo vệ thành công 2.000 điểm thưởng mà còn là danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp của anh. Đáng chú ý, trên hành trình đăng quang năm nay, ngôi sao người Ý thể hiện phong độ hủy diệt khi chỉ để thua vỏn vẹn 3 set đấu sau 7 vòng đấu.

Chia sẻ sau khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, Sinner không quên dành những lời trân trọng cho đối thủ: "Sascha đã hoàn thành một trong những mục tiêu lớn nhất của mình khi vô địch Roland Garros. Hôm nay anh ấy cũng đã rất gần với chiếc cúp Wimbledon. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như thế này, tôi tin chắc anh sẽ vô địch giải đấu này trong tương lai".

Jannik Sinner cùng danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp.

Áp lực và lời cảnh báo ngọt ngào

Dù đang ở trên đỉnh cao phong độ, Jannik Sinner thừa nhận anh vẫn phải đối mặt với những áp lực tâm lý khủng khiếp trước mỗi trận đánh lớn. "Bạn luôn cảm thấy hồi hộp vào buổi sáng của ngày thi đấu chung kết. Wimbledon là nơi đặc biệt và bạn không bao giờ biết mình sẽ còn bao nhiêu cơ hội được trở lại đây. Tôi không bao giờ xem điều đó là hiển nhiên", anh bộc bạch.

Chiến thắng này giúp Sinner củng cố vững chắc ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên, anh cũng hài hước gửi lời nhắn nhủ tới Zverev – người sẽ vươn lên vị trí số 2 thế giới sau giải đấu này: "Tôi biết mục tiêu của anh là trở thành số 1 thế giới. Anh đang tiến rất gần, vì vậy từ giờ tôi phải cẩn thận hơn rồi".

Về phía Alexander Zverev, dù thất bại nhưng anh vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho người đàn em: "Thành thật mà nói, tôi không còn thích Jannik nữa vì đã thua cậu ấy tới 10 trận liên tiếp. Nhưng cậu ấy một lần nữa chứng minh vì sao đang là tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay".