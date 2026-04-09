Jannik Sinner bất ngờ để Tomas Machac kéo vào set 3 tại vòng 3 Monte Carlo Hạt giống số 2 Jannik Sinner khởi đầu áp đảo 6-1 nhưng bất ngờ đánh mất thế trận trong set 2, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trước tay vợt Tomas Machac.

Cuộc đối đầu tại vòng 3 Monte Carlo giữa Jannik Sinner và Tomas Machac đã diễn ra với hai kịch bản hoàn toàn trái ngược. Hạt giống số 2 thế giới, người đang có phong độ cực cao, đã phải nếm trải sự quật khởi mạnh mẽ từ đối thủ xếp hạng 53 ATP trong một trận đấu đầy biến động.

Sinner áp đảo tuyệt đối trong set mở màn

Jannik Sinner nhập cuộc với sự tự tin của một ứng cử viên vô địch. Tay vợt người Ý nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều khi liên tiếp bẻ hai game giao bóng của đối thủ để dẫn trước với cách biệt 4-0. Những cú đánh uy lực từ cuối sân của Sinner khiến Tomas Machac hoàn toàn lúng túng trong việc tìm phương án đối phó.

Dù rất nỗ lực để tìm lại nhịp độ, tay vợt người Cộng hòa Séc cũng chỉ có thể gỡ lại được duy nhất một game thắng. Sinner kết thúc set đấu đầu tiên với tỷ số chênh lệch 6-1 chỉ sau vỏn vẹn 27 phút thi đấu. Tại thời điểm đó, giới chuyên môn đều tin vào một chiến thắng chóng vánh cho hạt giống số 2.

Cú sốc set 2 và màn lột xác của Machac

Bước sang set 2, cục diện trận đấu bất ngờ xoay chuyển 180 độ khi Machac bắt đầu thực hiện cuộc "lột xác" ngoạn mục. Tay vợt hạng 53 thế giới không còn giữ tâm thế bị động mà bắt đầu tung ra những pha điều bóng táo bạo, khai thác tối đa những sai số nhỏ nhất từ phía đối thủ. Machac tận dụng tốt sự chùng xuống của Sinner để đoạt 2 break-point quan trọng, vươn lên dẫn trước với tỷ số 5-2.

Bản lĩnh của Sinner được thể hiện đúng lúc khi anh nỗ lực đòi lại break và gỡ hòa thành công, kéo set đấu vào loạt tie-break đầy may rủi. Tuy nhiên, trong màn "đấu súng" cân não này, một lần nữa hạt giống số 2 tỏ ra bất lực trước phong độ thăng hoa của đối thủ.

Machac duy trì sự ổn định kinh ngạc để giành chiến thắng 7-3 trong loạt tie-break, buộc trận đấu phải phân định thắng thua ở set quyết định. Thất bại trong set đấu này được xem là một cú sốc lớn với Sinner, đồng thời khẳng định sự khó lường của Monte Carlo năm nay.