Jannik Sinner cân bằng kỷ lục 15 danh hiệu lớn với Carlos Alcaraz sau ngôi vương tại Madrid Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner vừa thiết lập cột mốc lịch sử khi cân bằng số Big Titles với Carlos Alcaraz và trở thành người đầu tiên thâu tóm 4 Masters 1000 đầu mùa.

Jannik Sinner đang khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình trong làng quần vợt thế giới. Chiến thắng hủy diệt trước Alexander Zverev tại trận chung kết Mutua Madrid Open không chỉ mang về cho anh chức vô địch Masters 1000 thứ năm liên tiếp, mà còn chính thức san bằng cách biệt với đại kình địch Carlos Alcaraz trong cuộc đua danh hiệu lớn (Big Titles).

Tay vợt người Ý đã vượt qua đối thủ người Đức với tỷ số cách biệt 6-1, 6-2 ngay tại thủ đô Tây Ban Nha. Với kết quả này, Sinner đã nâng tổng số danh hiệu lớn trong sự nghiệp lên con số 15, bao gồm 4 Grand Slam, 2 chức vô địch Nitto ATP Finals và 9 danh hiệu ATP Masters 1000. Đáng chú ý, Sinner cũng đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt đầu tiên kể từ khi hệ thống ATP Masters 1000 ra đời năm 1990 giành trọn cả 4 danh hiệu Masters đầu tiên của mùa giải.

Cuộc đua song mã giữa hai ngôi sao trẻ

Hiện tại, Jannik Sinner đã chính thức sở hữu 9 danh hiệu Masters 1000, vượt qua Carlos Alcaraz (hiện có 8 danh hiệu). Đây là lần đầu tiên ngôi sao người Ý đăng quang tại Madrid Open, đánh dấu sự toàn diện trên mọi mặt sân của tay vợt số 1 thế giới.

Sinner và Alcaraz đang tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn nhất trong kỷ nguyên hậu Big 3.

Trước đó, Alcaraz từng tạo ra khoảng cách an toàn với 4 danh hiệu lớn sau khi hoàn tất Career Grand Slam tại Australian Open hồi tháng 2. Tuy nhiên, phong độ bùng nổ của Sinner với việc thâu tóm 4 danh hiệu lớn gần nhất đã đưa cả hai về vạch xuất phát trong bảng thành tích cá nhân.

Thống kê số lượng danh hiệu lớn (Big Titles)

Tay vợt Grand Slam ATP Finals Masters 1000 Tổng cộng Jannik Sinner 4 2 9 15 Carlos Alcaraz 4 3 8 15

Cơ hội bứt phá khi đối thủ vắng mặt

Trong tháng tới, cán cân quyền lực có khả năng sẽ nghiêng hẳn về phía tay vợt người Ý. Carlos Alcaraz, hiện đang giữ vị trí số 2 thế giới, sẽ phải vắng mặt tại Rome và Roland Garros do chấn thương. Đây là cơ hội vàng để Sinner không chỉ nới rộng khoảng cách về danh hiệu mà còn củng cố ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng PIF ATP Rankings.

Ở tuổi 24, Sinner đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nếu giành chiến thắng tại Rome, anh sẽ trở thành tay vợt thứ hai sau huyền thoại Novak Djokovic hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Masters (vô địch tất cả các giải Masters 1000). Năm ngoái, thành tích tốt nhất của anh tại giải đấu này là ngôi vị Á quân.

Hiệu suất giành danh hiệu đáng kinh ngạc

Xét về hiệu suất thi đấu, Jannik Sinner đang tiến gần đến đẳng cấp của những huyền thoại vĩ đại nhất. Trung bình, anh giành được 1 danh hiệu lớn sau mỗi 4,6 giải đấu tham dự. Trong lịch sử quần vợt nam, chỉ có 4 cái tên sở hữu tỷ lệ tốt hơn Sinner là:

Novak Djokovic : 3,3 giải/danh hiệu

: 3,3 giải/danh hiệu Rafael Nadal : 3,5 giải/danh hiệu

: 3,5 giải/danh hiệu Carlos Alcaraz : 3,9 giải/danh hiệu

: 3,9 giải/danh hiệu Roger Federer: 4,4 giải/danh hiệu

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Sinner cùng với lối chơi ổn định và khả năng tâm lý vững vàng đang biến anh thành một thế lực mới, đủ sức thay thế khoảng trống mà các đàn anh thuộc nhóm Big 3 để lại. Với việc Alcaraz đang vật lộn với chấn thương, nửa đầu mùa giải 2025 dường như hoàn toàn thuộc về tay vợt đến từ San Candido.