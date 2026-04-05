Jannik Sinner chỉ tên 5 tài năng thách thức thế song mã và tin thể thao sáng 4/5 Tay vợt số một thế giới dự báo sự trỗi dậy của thế hệ 2006; kịch tính sau chung kết Madrid Open và rắc rối kỹ thuật của Red Bull tại Miami Grand Prix.

Quần vợt nam thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển giao quyền lực mới. Jannik Sinner, tay vợt đang giữ vị trí số một thế giới, tin rằng sự thống trị hiện tại của anh và Carlos Alcaraz sẽ sớm bị thách thức bởi những tài năng trẻ đầy triển vọng, đặc biệt là nhóm vận động viên thuộc thế hệ sinh năm 2006.

Sinner và dự báo về sự phá vỡ thế độc tôn

Trong những chia sẻ mới nhất, Jannik Sinner đã chỉ đích danh 5 gương mặt có khả năng phá vỡ thế "song mã" của làng banh nỉ. Hai cái tên khiến ngôi sao người Ý ấn tượng nhất là Joao Fonseca và Rafael Jodar. Đặc biệt, Rafael Jodar đang có phong độ cực cao sau chức vô địch tại Marrakech, cùng các thành tích tiến sâu tại Barcelona và Madrid.

Sinner tin rằng thế song mã giữa anh và Alcaraz sẽ sớm bị phá vỡ

Bên cạnh đó, Sinner cũng liệt kê ba cái tên tiềm năng khác bao gồm Alexander Blockx, Nicolai Budkov Kjaer và Rei Sakamoto. Đây được xem là nhóm nòng cốt của thế hệ trẻ sở hữu tiềm năng lớn để thay đổi bản đồ quần vợt thế giới trong tương lai gần.

Kịch tính và tranh cãi tại Madrid Open

Tại nội dung đơn nữ, Madrid Open vừa khép lại với những cung bậc cảm xúc trái ngược. Tay vợt 19 tuổi Mirra Andreeva đã không thể kìm được những giọt nước mắt sau thất bại đau đớn 3-6, 5-7 trước Marta Kostyuk ở trận chung kết. Dù cảm thấy như "tận thế", Andreeva vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc khi lập tức trở lại sân đấu để chuẩn bị cho trận chung kết đôi nữ cùng Diana Shnaider.

Ngược lại với niềm vui chiến thắng, nhà vô địch Marta Kostyuk lại trở thành tâm điểm của những ý kiến trái chiều. Dù đã giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp, Kostyuk bị chỉ trích vì phớt lờ đối thủ trong bài phát biểu đăng quang. Bất chấp những ồn ào ngoài chuyên môn, đây vẫn là cột mốc quan trọng khẳng định vị thế của tay vợt người Ukraine trên đấu trường đỉnh cao.

Biến động kỹ thuật tại Miami Grand Prix

Trên đường đua F1, đội đua Red Bull đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ FIA. Tay đua Isack Hadjar cùng đại diện đội đua đã bị triệu tập sau vòng phân hạng tại Miami. Các báo cáo kỹ thuật cho thấy tấm sàn xe của Hadjar đã vượt quá giới hạn thể tích tham chiếu khoảng 2 mm, vi phạm Điều C3.5.5 trong quy định kỹ thuật F1.

Sự cố này xảy ra sau khi Hadjar xếp thứ chín với thành tích 1 phút 28,789 giây. Phiên điều trần chính thức dự kiến diễn ra vào sáng Chủ nhật (giờ địa phương), điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí xuất phát của tay đua 21 tuổi.

Vũ đài quyền Anh: Benavidez gửi lời thách thức tới Canelo

Trong thế giới boxing, David Benavidez một lần nữa khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi hạ đo ván Gilberto “Zurdo” Ramirez ở hiệp thứ sáu. Chiến thắng này giúp Benavidez thống nhất hai đai WBA và WBO hạng cruiserweight, nâng chuỗi trận toàn thắng của anh lên con số 32.

Áp đảo đối thủ bằng tốc độ và sức mạnh vượt trội, "Quái vật Mexico" đã khiến Ramirez phải quỳ gối hai lần trước khi trọng tài quyết định dừng trận đấu. Ngay sau vinh quang, Benavidez đã công khai thách đấu Saul “Canelo” Alvarez, hứa hẹn tạo nên một trong những trận đại chiến được mong chờ nhất lịch sử quyền Anh hạng cân này.