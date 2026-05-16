Jannik Sinner chỉ trích Rome Open, tuyển Wushu Việt Nam thắng lớn tại Macau Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner bất bình với lịch thi đấu tại Rome Open, trong khi đội tuyển Wushu Việt Nam gây ấn tượng mạnh với 3 tấm HCV tại Cúp thế giới.

Điểm tin thể thao sáng 16/5 nổi bật với những phản ứng gay gắt của Jannik Sinner về công tác tổ chức tại Rome Open và chuỗi thành tích ấn tượng của các võ sĩ Wushu Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó, làng quần vợt và boxing thế giới cũng chứng kiến những biến động quan trọng từ Emma Raducanu và Oleksandr Usyk.

Jannik Sinner chỉ trích lịch thi đấu 'phi thể thao' tại Rome Open

Dù đang thi đấu trên quê hương, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner vẫn không ngần ngại lên tiếng chỉ trích ban tổ chức Rome Open về việc xếp lịch thi đấu quá muộn. Sinner cho rằng việc các trận đấu bị kéo dài sang rạng sáng ngày hôm sau đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và phong độ của các vận động viên.

"Chúng tôi ai cũng là con người, đến giờ là phải nghỉ ngơi," Sinner nhấn mạnh. Tay vợt người Italy phân tích thêm rằng các vận động viên nước ngoài còn phải đối mặt với áp lực di chuyển và chênh lệch múi giờ. Việc phải thi đấu vào khung giờ rạng sáng khiến các tay vợt khó có thể duy trì trạng thái thể lực và kỹ thuật tốt nhất, gây ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Wushu Việt Nam thống trị Cúp tán thủ Thế giới với 3 HCV

Đội tuyển Wushu Việt Nam vừa khép lại hành trình rực rỡ tại Cúp tán thủ Thế giới 2026 diễn ra tại Macau (Trung Quốc). Với phong độ chói sáng, cả 6 võ sĩ của đoàn Việt Nam góp mặt tại giải đều xuất sắc lọt vào các trận chung kết, khẳng định vị thế của Wushu Việt Nam trên bản đồ võ thuật thế giới.

Kết quả chung cuộc, đoàn Việt Nam giành được 3 HCV quý giá nhờ công của Đinh Văn Tâm (hạng 52kg nam), Nguyễn Thị Thu Thủy (hạng 56kg nữ) và Trương Văn Chưởng (hạng 70kg nam). Các võ sĩ Nguyễn Thị Lan, Phương Nga và Văn Đoàn cũng đóng góp thêm 3 HCB, hoàn thành giải đấu với thành tích 100% vận động viên có huy chương.

Tuyển Wushu Việt Nam tại Cúp tán thủ Thế giới 2026

Emma Raducanu và lần thay HLV thứ 10 trong 5 năm

Trước thềm Roland Garros, Emma Raducanu đã gây chú ý khi quyết định tái hợp với HLV cũ Andrew Richardson. Đây là sự kết hợp mang tính biểu tượng, bởi ông Richardson chính là người đã dẫn dắt Raducanu lên ngôi vô địch US Open 2021 trước khi bị sa thải chỉ vài tuần sau đó.

Đáng chú ý, đây đã là lần thay đổi huấn luyện viên thứ 10 của tay vợt người Anh chỉ trong vòng 5 năm qua. Sự bất ổn trên ghế huấn luyện được xem là nguyên nhân chính khiến phong độ của Raducanu sa sút nghiêm trọng kể từ sau danh hiệu Grand Slam đầu tay. Người hâm mộ kỳ vọng sự trở lại của người thầy cũ sẽ giúp cô tìm lại sự tự tin và ổn định cần thiết.

Oleksandr Usyk được đặc cách đấu nhà vô địch Kickboxing

Trong một diễn biến bất ngờ của làng boxing, Liên đoàn Boxing Quốc tế (IBF) đã chấp thuận yêu cầu đặc biệt của Oleksandr Usyk. Theo đó, tay đấm người Ukraine sẽ đối đầu với nhà vô địch kickboxing Rico Verhoeven vào ngày 23/5 tới tại Ai Cập.

Quyết định này của IBF giúp Usyk tránh được việc bị tước đai vô địch do không thực hiện trận bảo vệ đai bắt buộc theo luật định. Như vậy, Usyk sẽ bước vào cuộc so tài liên môn này với vị thế là nhà vô địch boxing sở hữu 3 đai danh giá: IBF, WBA và WBC. Đây được dự báo là sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm lớn nhờ sự giao thoa giữa hai môn võ đối kháng đỉnh cao.