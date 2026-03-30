Jannik Sinner dẫn trước Jiri Lehecka trong trận chung kết Miami Open bị gián đoạn Jannik Sinner giành chiến thắng 6-4 trong set đầu trước Jiri Lehecka tại chung kết Miami Open, trước khi cơn mưa lớn buộc ban tổ chức phải tạm dừng trận đấu.

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch Miami Open bằng chiến thắng 6-4 trong set đấu đầu tiên trước Jiri Lehecka. Tuy nhiên, cơn mưa lớn tại Florida đã khiến trận tranh ngôi vương bị gián đoạn ngay khi tay vợt người Italy đang nắm lợi thế tâm lý cực lớn.

Sinner bẻ gãy chuỗi giữ giao bóng ấn tượng của Lehecka

Trước khi bước vào trận chung kết, Jiri Lehecka là hiện tượng thú vị của giải đấu khi chưa để mất bất kỳ game cầm giao bóng nào kể từ đầu giải. Thế nhưng, phong độ ổn định của Sinner đã nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho thống kê ấn tượng này. Ngay ở ván cầm giao thứ hai của đối thủ người CH Czech, Sinner đã tận dụng tối đa những pha đánh hỏng của đối phương để giành break-point quan trọng.

Jannik Sinner duy trì phong độ ổn định trong những thời điểm quyết định.

Lehecka đã có cơ hội đáp trả ngay lập tức ở ván kế tiếp. Đáng tiếc cho tay vợt người CH Czech khi anh bỏ lỡ tới 3 cơ hội break point liên tiếp, để Sinner lội ngược dòng bảo vệ thành công game giao bóng của mình. Sự khác biệt về bản lĩnh trong các điểm số quyết định chính là chìa khóa giúp Sinner duy trì khoảng cách an toàn.

Trận đấu tạm dừng vì thời tiết cực đoan

Dù đã nỗ lực cứu thành công 2 set point ở ván thứ 9 để kéo dài hy vọng, Lehecka vẫn không thể ngăn cản Sinner kết thúc set đấu đầu tiên. Với một ván cầm giao bóng trắng hoàn hảo, hạt giống hàng đầu của giải đã khép lại set 1 với tỷ số 6-4.

Ngay sau khoảnh khắc set 1 kết thúc, một cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân vận động tại Miami, buộc trọng tài phải ra quyết định tạm dừng trận đấu. Hiện tại, giới chuyên môn đánh giá Sinner đang nắm quyền tự quyết rất lớn nếu trận đấu được tiếp tục sớm. Với lợi thế dẫn trước 1-0, tay vợt người Italy chỉ còn cách chức vô địch một set đấu nữa.