Jannik Sinner đe dọa ngôi vị số 1 thế giới của Carlos Alcaraz sau cú sốc Miami Open Tay vợt Jannik Sinner đang thu hẹp khoảng cách điểm số với Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP, cùng lúc đó Ferrari đối mặt áp lực nhân sự giữa Lewis Hamilton và Oliver Bearman.

Cục diện làng quần vợt thế giới đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ khi Jannik Sinner thể hiện phong độ hủy diệt, trái ngược hoàn toàn với sự sa sút của Carlos Alcaraz. Sau thất bại sớm tại Miami Open và Indian Wells, ngôi vị số 1 thế giới của Alcaraz đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết trước sự vươn lên mạnh mẽ từ kình địch người Italia.

Cuộc đổi ngôi ngoạn mục tại BXH ATP

Jannik Sinner đang đứng trước cơ hội lịch sử để thâu tóm cả hai danh hiệu Masters 1000 quan trọng trên đất Mỹ. Theo phân tích của huyền thoại Boris Becker, Sinner hội tụ đủ mọi yếu tố để sớm đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay Alcaraz. Hiện tại, Alcaraz đang nắm giữ 13.550 điểm, trong khi Sinner bám đuổi sát sao với 11.400 điểm.

Đáng chú ý, việc Alcaraz bị loại sớm tại Miami Open đồng nghĩa với việc tay vợt người Tây Ban Nha sẽ bị trừ một lượng điểm đáng kể. Trong khi đó, phong độ ổn định của Sinner giúp anh không chỉ thu hẹp khoảng cách về mặt con số mà còn tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn trong cuộc đua giành vương quyền.

Sinner (bên trái) đang có phong độ tốt hơn Alcaraz

Nỗi thất vọng của Aryna Sabalenka tại Australian Open

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka vừa có những chia sẻ đầy cay đắng về thất bại trong trận chung kết Australian Open 2026 trước Elena Rybakina. Dù đã có những khoảnh khắc bùng nổ để lội ngược dòng, Sabalenka lại gục ngã ở những thời điểm quyết định với tỷ số 4-6, 6-4, 4-6.

Sabalenka thừa nhận cô đã rơi vào trạng thái "buông xuôi" khi áp lực lên đến đỉnh điểm. Trận thua này khiến thành tích tại các trận chung kết Grand Slam của cô dừng lại ở con số cân bằng 4 thắng - 4 thua, đồng thời đặt ra dấu hỏi về bản lĩnh thép của tay vợt này trong những trận cầu đinh.

Biến động nhân sự tại F1 và tương lai của Nate Diaz

Bên cạnh làng banh nỉ, thị trường chuyển nhượng F1 cũng nóng không kém. Giám đốc Mercedes-AMG Petronas, Toto Wolff, đã nhanh chóng dập tắt những đồn đoán về việc chiêu mộ Max Verstappen. Ông khẳng định đội đua hiện tại đang ổn định và các tin đồn chuyển nhượng vào thời điểm tháng 3 là hoàn toàn không có cơ sở.

Tuy nhiên, tại Ferrari, áp lực lại đang đè nặng lên ban lãnh đạo. Cựu tay đua David Coulthard cảnh báo rằng sự xuất hiện của huyền thoại Lewis Hamilton có thể khiến Ferrari bỏ lỡ tài năng trẻ đầy triển vọng Oliver Bearman. Đội đua nước Ý đang đứng trước bài toán khó: ưu tiên kinh nghiệm của một nhà vô địch hay đặt cược vào tương lai của một ngôi sao đang lên.

Tại đấu trường võ thuật, Chủ tịch UFC Dana White xác nhận từng có ý định đưa Nate Diaz trở lại lồng bát giác. Tuy nhiên, võ sĩ này đã lựa chọn ký hợp đồng với Most Valuable Promotions của Jake Paul để đối đầu với Mike Perry trong một sự kiện lớn sắp tới được phát sóng trên nền tảng Netflix.