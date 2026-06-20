Jannik Sinner đeo thiết bị theo dõi đường huyết quyết bảo vệ ngôi vương Wimbledon 2026 Sau cú sốc suy giảm thể lực tại Roland Garros, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đang áp dụng công nghệ sinh trắc học tiên tiến để giải mã giới hạn cơ thể trước thềm Grand Slam sân cỏ.

Jannik Sinner đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chuyên môn khi xuất hiện trên sân tập với một thiết bị màu trắng lạ lẫm gắn trên cánh tay trái. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán về tình trạng sức khỏe của tay vợt số 1 thế giới trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Wimbledon 2026.

Công nghệ sinh trắc học: Lời giải cho bài toán thể lực

Theo truyền thông Ý, thiết bị mà Sinner sử dụng thực chất là cảm biến theo dõi đường huyết liên tục. Đây là một phần trong chương trình đánh giá thể trạng toàn diện được thiết lập sau khi tay vợt người Italy bộc lộ những dấu hiệu suy giảm thể lực bất thường tại Roland Garros vừa qua.

Đội ngũ huấn luyện khẳng định đây không phải là công cụ điều trị bệnh lý. Thay vào đó, nó là thiết bị hỗ trợ thu thập dữ liệu nhằm phân tích phản ứng chuyển hóa của cơ thể trong quá trình tập luyện và thi đấu ở cường độ cao nhất. Việc theo dõi đường huyết theo thời gian thực giúp các chuyên gia đánh giá chính xác mối liên hệ giữa mức năng lượng, khả năng phục hồi và phong độ thi đấu của Sinner trong những thời điểm căng thẳng.

Sinner nỗ lực cải thiện thể chất để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Wimbledon.

Ám ảnh từ thất bại khó tin tại Paris

Quyết định can thiệp bằng công nghệ cao đến từ màn trình diễn sa sút khó lý giải của Sinner tại Paris. Trong trận đấu với Juan Manuel Cerundolo, dù nắm lợi thế lớn ở giai đoạn đầu, tay vợt số 1 thế giới bất ngờ đánh mất hoàn toàn thế trận và để thua tới 18 game liên tiếp. Sự cố này được đánh giá là một dấu hiệu bất thường về mặt thể chất hơn là vấn đề về chuyên môn hay chiến thuật.

Đội ngũ y tế của Sinner đã tiến hành hàng loạt cuộc kiểm tra chuyên sâu tại Bệnh viện San Raffaele. Dù các kết quả ban đầu đã loại trừ nguy cơ mắc bệnh lý tiềm ẩn, nhưng nguyên nhân dẫn đến tình trạng cạn kiệt năng lượng đột ngột vẫn cần được làm rõ. Bên cạnh việc theo dõi đường huyết, các chuyên gia còn thực hiện phân tích tim mạch, xét nghiệm máu và nghiên cứu sâu về dinh dưỡng cũng như quy trình hồi phục sau trận đấu.

Jannik Sinner vừa trải qua hành trình đáng quên tại Roland Garros.

Lộ trình bảo vệ ngôi vương tại London

Hiện tại, tay vợt 25 tuổi vẫn duy trì cường độ tập luyện cao tại Monte Carlo. Theo kế hoạch, anh sẽ di chuyển sang London để tham dự các trận đấu biểu diễn tại Hurlingham Club. Đây sẽ là lần xuất hiện duy nhất của Sinner trên mặt sân cỏ trước khi chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch Wimbledon.

Trong bối cảnh kình địch Carlos Alcaraz xác nhận không tham dự giải đấu năm nay, Jannik Sinner nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Việc tối ưu hóa dữ liệu cơ thể thông qua công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp tay vợt người Italy lấy lại trạng thái sung mãn nhất, sẵn sàng cho những trận chiến 5 set nghẹt thở tại All England Club.