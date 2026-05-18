Jannik Sinner đi vào lịch sử Rome Open: Hoàn tất Career Golden Masters và phá kỷ lục của Djokovic Tay vợt Jannik Sinner chính thức sở hữu đủ bộ sưu tập 9 danh hiệu Masters 1000 sau chiến thắng tại Rome Open 2026, đồng thời xác lập cột mốc 34 trận thắng liên tiếp.

Tại trận chung kết đơn nam Rome Open 2026, Jannik Sinner đã khẳng định vị thế thống trị bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 (6-4, 6-4) trước đối thủ Casper Ruud. Kết quả này không chỉ mang về chiếc cúp danh giá mà còn giúp tay vợt người Italia chạm đến những cột mốc vĩ đại trong lịch sử quần vợt thế giới.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Jannik Sinner tại Rome

Với chức vô địch này, Jannik Sinner chính thức hoàn tất bộ sưu tập "Career Golden Masters" khi đăng quang đủ 9 giải Masters 1000 khác nhau. Trong lịch sử kỷ nguyên Mở, trước Sinner, chỉ có duy nhất huyền thoại Novak Djokovic làm được điều tương tự. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự toàn diện của tay vợt trẻ trên mọi mặt sân.

Jannik Sinner đi vào lịch sử tennis với tư cách người thứ hai hoàn tất Career Golden Masters

Đáng chú ý, Sinner đã thiết lập một kỷ lục mới về chuỗi trận thắng liên tiếp tại hệ thống Masters 1000 với 34 trận, vượt qua con số 31 trận từng được Djokovic nắm giữ. Chiến thắng này cũng giải cơn khát danh hiệu kéo dài nửa thế kỷ của quần vợt nước chủ nhà tại Rome Open, kể từ sau vinh quang của Adriano Panatta vào năm 1976.

Nỗi lo về thể trạng của Emma Raducanu

Bên cạnh những tin vui từ ATP, làng quần vợt nữ lại đón nhận những dự báo không mấy lạc quan về sức khỏe của Emma Raducanu. Tay vợt số 1 Vương quốc Anh liên tục phải rút lui khỏi các giải đấu quan trọng tại Miami, Madrid và Rome do các triệu chứng mệt mỏi kéo dài sau virus.

Chuyên gia phòng ngừa chấn thương Stephen Smith bày tỏ sự lo ngại đặc biệt trên Tennis365: "Mối quan hệ giữa bệnh lý và chấn thương thực sự rất phức tạp. Chúng ta không nên đơn giản hóa vấn đề khi một vận động viên liên tục cảm thấy kiệt sức và mất năng lượng". Hiện tại, đội ngũ y tế vẫn đang theo dõi sát sao tình hình của nhà cựu vô địch US Open.

Khoảnh khắc xúc động của gia đình Tyson Fury

Trong một diễn biến khác, gia đình của nhà cựu vô địch boxing hạng nặng thế giới Tyson Fury vừa tổ chức lễ cưới xa hoa cho con gái Venezuela Fury (16 tuổi) và hôn phu Noah Price (19 tuổi) tại đảo Man, Anh. Ngay sau ngày trọng đại, Venezuela đã có những chia sẻ đầy tình cảm dành cho người cha nổi tiếng của mình.

Trên trang cá nhân, cô viết: "Ông ấy đã làm mọi thứ vượt xa mong đợi của tôi. Một người đàn ông hiếm có, vừa là bạn thân nhất, vừa là người cha tuyệt vời nhất". Võ sĩ 37 tuổi người Anh cũng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến con gái trưởng thành và bước vào cuộc sống hôn nhân.

Ferrari tìm thấy người kế thừa tiềm năng cho Lewis Hamilton

Về thị trường chuyển nhượng F1, cựu lãnh đạo đội đua Guenther Steiner đã có những nhận định đáng chú ý về tương lai của Ferrari. Ông cho rằng tay đua trẻ Oliver Bearman hiện đã sẵn sàng để đảm nhận trọng trách tại một đội đua hàng đầu sau khi Lewis Hamilton rời đi.

Oliver Bearman (21 tuổi) vốn là sản phẩm ưu tú của học viện đào tạo trẻ Ferrari. Tay đua này đang có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội Haas tại mùa giải 2026, hiện tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng cá nhân. Với tiềm năng đã được khẳng định, Bearman được kỳ vọng sẽ sớm có cơ hội cạnh tranh các vị trí podium chính thức trong màu áo đỏ huyền thoại.