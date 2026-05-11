Jannik Sinner đối đầu Alexei Popyrin tại Rome Masters: Bản lĩnh số 1 thế giới trước thử thách đất nện Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner hướng tới việc duy trì chuỗi 29 trận thắng tại các giải Masters và hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quý giá ngay trên quê nhà Rome.

Jannik Sinner đang biến mặt sân đất nện tại Rome thành sàn diễn của riêng mình. Với phong độ hủy diệt 31 chiến thắng sau 34 trận từ đầu mùa, tay vợt người Ý bước vào cuộc đối đầu với Alexei Popyrin không chỉ với mục tiêu đi tiếp, mà còn để khẳng định sự thống trị tuyệt đối của vị thế số 1 thế giới trước thềm Roland Garros.

Khát vọng hoàn tất bộ sưu tập Masters tại quê nhà

Sinner vừa đánh bại Sebastian Ofner một cách thuyết phục với tỷ số 6-3, 6-4, nối dài chuỗi bất bại tại các giải đấu cấp độ Masters lên con số 29. Đáng nể hơn, anh vẫn chưa để thua trận nào trên sân đất nện trong năm nay với 12 trận toàn thắng. Một chức vô địch tại Rome không chỉ mang ý nghĩa cảm xúc trên quê hương, mà còn giúp Sinner hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu Masters đầy kiêu hãnh.

Tham vọng của Sinner không dừng lại ở đó. Anh đang hướng tới việc thâu tóm toàn bộ các danh hiệu sân đất nện lớn trong mùa giải châu Âu – một kỳ tích hiếm hoi mà ngay cả "Vua sân đất nện" Rafael Nadal cũng chỉ thực hiện được duy nhất một lần trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Alexei Popyrin: Sự hồi sinh từ lớp bụi đỏ

Phía bên kia lưới, Alexei Popyrin đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc sau giai đoạn đầu mùa 2026 đầy khó khăn. Sân đất nện một lần nữa trở thành "phao cứu sinh" cho tay vợt người Australia. Trong số 6 chiến thắng từ đầu năm, có tới 4 trận được Popyrin thực hiện trên mặt sân này, bao gồm cả hành trình tiến vào tứ kết tại Houston.

Tại Rome năm nay, Popyrin gây ấn tượng mạnh khi vượt qua những đối thủ đáng gờm như Matteo Berrettini và Jakub Mensik để tái lập thành tích lọt vào vòng ba. Tuy nhiên, để vượt qua được rào cản mang tên Sinner ở thời điểm hiện tại, tay vợt Australia sẽ cần nhiều hơn là sự nỗ lực đơn thuần.

Thống kê đối đầu và bài toán chiến thuật

Dù Popyrin từng đánh bại Sinner trong lần gặp nhau duy nhất trên sân đất nện tại Madrid năm 2021, nhưng cục diện hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Sinner đã đòi lại món nợ bằng hai chiến thắng liên tiếp tại US Open và Doha gần đây. Cả hai đều có thói quen giải quyết trận đấu chỉ trong hai set, điều này dự báo một cuộc đọ sức tốc độ và quyết liệt ngay từ những game đầu tiên.

Lợi thế sân nhà cùng sự ổn định tâm lý kinh ngạc của một tay vợt số 1 thế giới là điểm tựa vững chắc để Sinner hóa giải những cú giao bóng uy lực từ Popyrin. Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến giành vé vào vòng kế tiếp, mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng thống trị mùa giải đất nện của ngôi sao người Ý.