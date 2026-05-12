Jannik Sinner đối đầu Andrea Pellegrino tại vòng 4 Rome Open: Cơ hội lịch sử cho tay vợt số một thế giới Jannik Sinner hướng đến mục tiêu san bằng kỷ lục của Novak Djokovic tại Rome Open 2026 khi chạm trán hiện tượng Andrea Pellegrino trong trận derby nước Ý tại vòng 4.

Jannik Sinner đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại Rome Open 2026 khi bước vào vòng 4 đối đầu với người đồng hương Andrea Pellegrino. Sau màn trình diễn hủy diệt ở các vòng đấu trước, tay vợt số một thế giới không chỉ hướng tới chức vô địch trên quê nhà mà còn nhắm đến việc thiết lập những cột mốc vĩ đại nhất của làng banh nỉ thế giới hiện đại.

Sinner và mục tiêu san bằng kỷ lục của Novak Djokovic

Sau chiến thắng áp đảo 6-2, 6-0 trước Alexei Popyrin ở vòng 3, Jannik Sinner đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp tại các giải ATP Masters 1000 lên con số 30. Đây là một thống kê đáng kinh ngạc, đưa anh đến rất gần với kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Novak Djokovic từng nắm giữ. Phong độ của Sinner hiện tại được giới chuyên môn đánh giá là đạt trạng thái gần như hoàn hảo cả về thể lực lẫn cảm giác bóng.

Đáng chú ý, danh hiệu vô địch tại Rome Open chính là mảnh ghép cuối cùng để tay vợt người Ý hoàn tất bộ sưu tập Career Golden Masters danh giá. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Rome đang tiếp thêm nguồn năng lượng khổng lồ để Sinner kiểm soát tuyệt đối các trận đấu từ vạch cuối sân.

Andrea Pellegrino: Câu chuyện cổ tích của "ngựa ô" hạng 155

Phía bên kia lưới, Andrea Pellegrino đang viết nên một trong những hành trình bất ngờ nhất tại giải đấu năm nay. Xếp hạng 155 thế giới và lần đầu tiên góp mặt tại một giải Masters 1000, Pellegrino đã gây sốc khi đánh bại đối thủ mạnh Frances Tiafoe để ghi tên mình vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất.

Lối chơi của Pellegrino đặc trưng bởi tinh thần thi đấu cực kỳ lì lợm và khả năng bám đuổi bền bỉ trong các loạt bóng dài trên mặt sân đất nện. Dù không sở hữu những cú đánh uy lực như Sinner, nhưng sự hưng phấn cùng tâm lý không còn gì để mất là vũ khí nguy hiểm nhất mà tay vợt này mang vào trận derby nước Ý.

Phân tích chiến thuật: Đẳng cấp và sự khác biệt

Mặc dù Pellegrino đang có phong độ cao, khoảng cách về trình độ chuyên môn giữa hai tay vợt vẫn được đánh giá là rất lớn. Sinner hiện tại sở hữu khả năng pressing từ baseline với cường độ cực cao, khiến đối thủ gần như không có khoảng trống để phản công. Tay vợt số một thế giới cũng đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc trong khâu giao bóng và điều phối nhịp độ trận đấu.

Để có thể tạo nên bất ngờ, Pellegrino cần duy trì được sự tập trung cao độ và hy vọng vào những sai số hiếm hoi từ Sinner. Tuy nhiên, với một Sinner đang ở đỉnh cao phong độ và hướng tới những kỷ lục lịch sử, nhiệm vụ này trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều khả năng, bản lĩnh của tay vợt số một thế giới sẽ giúp anh sớm giải quyết trận đấu để tiến sâu hơn tại giải đấu trên quê nhà.

Trận đấu dự kiến diễn ra vào khoảng 20h ngày 12/5. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết mà còn là màn phô diễn sức mạnh của tennis Ý trên đấu trường quốc tế.