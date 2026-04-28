Jannik Sinner đối đầu Cameron Norrie tại Madrid Open: Sức mạnh của hạt giống số 1 Hạt giống số 1 Jannik Sinner đối đầu Cameron Norrie tại vòng 4 Madrid Open. Tay vợt người Ý đang có phong độ hủy diệt và sẵn sàng bẻ gãy lối chơi của đối thủ.

Vòng 4 giải quần vợt Madrid Open chứng kiến cuộc đụng độ tâm điểm giữa hạt giống số 1 Jannik Sinner và đối thủ Cameron Norrie vào lúc 16h ngày 28/4. Với phong độ thăng hoa tại các giải Masters 1000, Sinner đang được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm vé đi tiếp vào tứ kết.

Jannik Sinner và phong độ thống trị

Tay vợt người Ý bước vào trận đấu này với một trạng thái thể lực và tâm lý gần như hoàn hảo. Chiến thắng gọn gàng trước Elmer Moller ở vòng đấu trước không chỉ giúp Sinner đi tiếp mà còn nối dài chuỗi phong độ đầy ấn tượng của anh trong mùa giải năm nay. Trên mặt sân đất nện tại Madrid, Sinner đang thể hiện sự toàn diện đáng kinh ngạc.

Sự ổn định trong các pha giao bóng và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu là những yếu tố then chốt giúp Sinner làm chủ cuộc chơi. Đặc biệt, tay vợt số 1 thế giới cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách mượt mà. Khả năng "bẻ gãy" trận đấu ở những thời điểm quyết định chính là vũ khí giúp anh vượt trội hơn so với phần còn lại của giải đấu.

Thử thách cho sự lì lợm của Cameron Norrie

Phía bên kia chiến tuyến, Cameron Norrie cũng đang có một giải đấu đầy nỗ lực. Chiến thắng trước Thiago Tirante cho thấy tay vợt người Anh vẫn giữ được bản sắc là sự lì lợm và bền bỉ trong từng pha bóng. Lối chơi của Norrie dựa trên khả năng di chuyển bao sân tốt và kéo đối thủ vào những loạt bóng bền (rally) nhằm tận dụng sai lầm.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với Norrie trong trận đấu này chính là việc thiếu đi những phương án tấn công đột biến để có thể kết liễu điểm số nhanh chóng. Trước một Sinner có khả năng tăng tốc đột ngột và sở hữu những cú đánh uy lực từ cả hai cánh, việc chỉ dựa vào lối chơi phòng ngự bền bỉ có thể khiến Norrie rơi vào thế bị động hoàn toàn.

Nhìn chung, với sự chênh lệch về phong độ và vũ khí tấn công ở thời điểm hiện tại, rất khó để Cameron Norrie có thể tạo nên bất ngờ trước một Jannik Sinner đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trận đấu hứa hẹn sẽ là màn phô diễn sức mạnh của tay vợt người Ý trên hành trình chinh phục ngôi vương Madrid Open.