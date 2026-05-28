Jannik Sinner đối đầu Cerundolo: Tham vọng chiến thắng thần tốc tại Roland Garros Jannik Sinner hướng đến vòng 3 Roland Garros 2026 với mục tiêu giải quyết nhanh Francisco Cerundolo nhằm bảo toàn thể lực cho hành trình chinh phục danh hiệu.

Jannik Sinner bước vào vòng 2 Roland Garros 2026 với sự tự tin cao độ sau màn trình diễn thuyết phục ở trận ra quân. Đối thủ của tay vợt người Italia là Francisco Cerundolo, người vừa trải qua một trận đấu nhọc nhằn hơn dự kiến.

Sinner được kỳ vọng sẽ tiếp tục có một chiến thắng áp đảo.

Sự tương phản về phong độ và thể lực

Tại vòng mở màn, Sinner chỉ mất 2 giờ 11 phút để đánh bại Tabur sau 3 set đấu gọn gàng. Ngược lại, dù cũng giành chiến thắng sau 3 set trước Fearnley, Cerundolo đã phải tiêu tốn không ít sức lực khi có tới hai lần bị kéo vào loạt tie-break cân não. Khả năng duy trì sự tập trung trong các thời điểm quyết định đang là lợi thế nghiêng hẳn về phía hạt giống người Italia.

Hơn nữa, lối chơi từ cuối sân của Sinner đã được nâng cấp đáng kể về cả độ hiểm hóc lẫn sự ổn định. Trong khi đó, Cerundolo bộc lộ những lỗ hổng trong việc kiểm soát nhịp độ, điều có thể khiến anh trả giá đắt khi phải đối mặt với áp lực liên tục từ phía đối thủ.

Lịch sử đối đầu và đẳng cấp chênh lệch

Trong quá khứ, hai tay vợt từng chạm trán một lần vào năm 2023. Khi đó, dù Sinner chưa đạt đến vị thế thống trị như hiện tại, anh vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ người Argentina sau 3 set đấu nhanh chóng. Sau 3 năm, khoảng cách về trình độ giữa hai bên dường như đã được nới rộng đáng kể khi Sinner hiện đã là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Với lịch thi đấu dày đặc tại một giải Grand Slam trên mặt sân đất nện, Sinner xác định cần một chiến thắng chóng vánh. Việc kết thúc sớm trận đấu không chỉ giúp anh giành vé đi tiếp mà còn là tính toán chiến thuật quan trọng để tiết kiệm năng lượng cho những cuộc đối đầu khốc liệt hơn ở các vòng sâu hơn.

Trận đấu giữa Sinner và Cerundolo dự kiến diễn ra vào lúc 17h ngày 28/5. Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là một thử thách quá tầm đối với Cerundolo nếu Sinner tiếp tục duy trì được độ chính xác trong các pha điều bóng và khả năng giao bóng ổn định như ở vòng 1.