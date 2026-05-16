Jannik Sinner đối đầu Daniil Medvedev tại Rome Open: Trận bán kết kịch tính bị gián đoạn vì mưa Jannik Sinner đang dẫn trước Daniil Medvedev 6-2, 5-7, 4-2 tại bán kết Rome Open trước khi cơn mưa lớn buộc ban tổ chức phải dời trận đấu sang chiều ngày 16/5.

Trận bán kết đơn nam Rome Open được chờ đợi nhất giữa tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner và Daniil Medvedev đã phải tạm dừng trong bối cảnh cực kỳ căng thẳng. Khi tỷ số đang là 6-2, 5-7 và 4-2 nghiêng về phía Sinner, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khiến cuộc so tài không thể tiếp tục diễn ra theo kế hoạch.

Khởi đầu bùng nổ của Jannik Sinner

Bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng thứ 33 liên tiếp tại các giải Masters 1000, Jannik Sinner đã thể hiện sức mạnh áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Tay vợt người Italia thi đấu thăng hoa, nhanh chóng giành được 4 game thắng liên tiếp trước một Medvedev có phần bị ngợp. Với những cú đánh thuận tay đầy uy lực, Sinner chỉ mất 33 phút để khép lại set một với tỷ số cách biệt 6-2.

Sự áp đảo của Sinner trong set đấu đầu tiên khiến nhiều người hâm mộ tại Rome tin vào một chiến thắng chóng vánh cho hạt giống số 1. Tuy nhiên, Daniil Medvedev đã chứng minh lý do tại sao anh luôn là đối thủ khó chịu nhất của mọi tay vợt hàng đầu.

Bước ngoặt thể lực và màn ngược dòng của Medvedev

Sang set hai, cục diện hoàn toàn đảo chiều khi Medvedev thay đổi chiến thuật, chủ động đẩy Sinner vào những loạt bóng bền tiêu tốn thể lực. Tay vợt người Nga thắng liền 3 game đầu, tạo ra áp lực cực lớn lên phía đối diện. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm Sinner bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu sa sút về mặt thể chất.

Sinner nhăn mặt đầy đau đớn khi được chăm sóc y tế trong giờ nghỉ của trận bán kết gặp Medvedev

Trong các giờ nghỉ giải lao, tay vợt người Italia liên tục phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Hình ảnh Sinner chống vợt thở dốc và nhăn mặt đau đớn sau mỗi điểm số cho thấy anh đang phải gồng mình chiến đấu với sự mệt mỏi. Dù rất nỗ lực để gỡ hòa trong set này, Sinner vẫn không thể ngăn cản Medvedev giành chiến thắng 7-5, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Kịch tính set quyết định và sự can thiệp của thời tiết

Set đấu thứ ba chứng kiến sự giằng co nghẹt thở. Medvedev khởi đầu tốt nhưng lại tự đánh mất lợi thế khi mắc hai lỗi giao bóng kép liên tiếp ở game thứ ba, giúp Sinner có cơ hội bẻ giao bóng quan trọng. Tay vợt số 1 thế giới tận dụng thời cơ để vươn lên dẫn trước 4-2 trước khi điều kiện thời tiết trở nên tồi tệ.

Khán giả che ô dưới cơn mưa lớn khiến trận bán kết giữa Sinner và Medvedev buộc phải tạm hoãn

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân khiến ban tổ chức buộc phải tạm dừng trận đấu để đảm bảo an toàn cho các vận động viên. Sau hơn một giờ chờ đợi, quyết định cuối cùng đã được đưa ra: trận đấu sẽ được dời sang ngày 16/5. Theo lịch trình mới, cuộc so tài này sẽ tiếp tục diễn ra vào khoảng hai tiếng trước khi trận chung kết đơn nữ bắt đầu.

Hiện tại, Jannik Sinner vẫn đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành tay vợt người Italia đầu tiên đăng quang tại Rome sau 50 năm. Quan trọng hơn, chiến thắng này sẽ là bước đà tâm lý hoàn hảo để anh hướng tới mục tiêu hoàn tất Career Grand Slam tại Roland Garros sắp tới. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào khả năng hồi phục thể lực của anh trước khi bước vào phần còn lại của set quyết định với Medvedev.