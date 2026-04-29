Jannik Sinner đối đầu truyền nhân Nadal tại tứ kết Madrid Open 2026 Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đối diện thử thách từ hiện tượng 19 tuổi Rafael Jodar, trong khi Arthur Fils và Jiri Lehecka hứa hẹn tạo nên màn so tài kịch tính tại Madrid.

Madrid Open 2026 đang tiến tới giai đoạn kịch tính nhất khi các cặp đấu tứ kết được xác định. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc chạm trán giữa Jannik Sinner, người đang thống trị bảng xếp hạng ATP, và Rafael Jodar - tay vợt trẻ được mệnh danh là "truyền nhân" của huyền thoại Rafael Nadal ngay trên mảnh đất Tây Ban Nha.

Sinner và bài kiểm tra bản lĩnh trước áp lực từ khán giả Madrid

Jannik Sinner bước vào vòng tứ kết với phong độ gần như tuyệt đối. Tay vợt người Ý đang duy trì chuỗi thắng ấn tượng tại hệ thống Masters 1000 nhờ lối chơi toàn diện: giao bóng ổn định, những cú đánh cuối sân (baseline) đầy uy lực và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu thượng hạng. Sinner sở hữu kỹ năng tăng tốc đúng thời điểm, biến những thế trận giằng co thành lợi thế chỉ sau vài game đấu quan trọng.

Đối thủ của anh, Rafael Jodar, là bất ngờ lớn nhất của giải năm nay. Ở tuổi 19, Jodar không chỉ sở hữu bộ kỹ năng tấn công lẫn phòng ngự sắc sảo mà còn có lối chơi thiên về tốc độ, khá tương đồng với chính Sinner. Điểm tựa lớn nhất của tay vợt trẻ này là sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà tại Madrid, giúp anh liên tục bùng nổ trong những thời điểm quyết định.

Sinner (bên trái) có thể gặp khó khăn trước Jodar (bên phải)

Về mặt chiến thuật, đây sẽ là cuộc đấu súng giữa hai phong cách đánh nhanh và áp sát baseline. Tuy nhiên, kinh nghiệm tại các trận cầu đỉnh cao vẫn là ưu thế nghiêng hẳn về phía Sinner. Dù Jodar có thể gây ra khó khăn trong một set đấu bằng sự hưng phấn, bản lĩnh của số 1 thế giới được dự đoán sẽ giúp anh giành chiến thắng chung cuộc.

Arthur Fils đối đầu Jiri Lehecka: Đại chiến trên mặt sân đất nện nhanh

Trận tứ kết giữa Arthur Fils và Jiri Lehecka cũng nhận được sự quan tâm lớn. Tại Madrid, nơi bóng đi nhanh hơn các sân đất nện thông thường, lối chơi giàu năng lượng và những cú giao bóng uy lực của Fils đang phát huy tối đa hiệu quả. Tay vợt người Pháp vừa có chiến thắng thuyết phục trước Tomas Martin Etcheverry để ghi tên mình vào vòng đấu này.

Trong khi đó, Jiri Lehecka (hạt giống số 11) cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Tay vợt CH Séc nguy hiểm nhất trong các loạt bóng bền (rally) trung bình, nơi anh có thể chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công một cách mượt mà. Thống kê đối đầu hiện đang cân bằng 2-2, nhưng đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán trên mặt sân đất nện.

Trận đấu cân tài cân sức giữa Lehecka (bên trái) và Fils (bên phải)

Kịch bản trận đấu nhiều khả năng sẽ là màn giằng co căng thẳng, nơi khả năng tận dụng các điểm break point sẽ quyết định người thắng cuộc. Với tương quan hiện tại, trận đấu có thể phải kéo dài tới set thứ ba để phân định thắng thua.

Nội dung đơn nữ: Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

Ở nội dung đơn nữ, Karolina Pliskova đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ bằng vũ khí giao bóng trứ danh. Đối thủ của cô là Anastasia Potapova, người vừa tạo nên địa chấn khi loại Elena Rybakina. Đây là màn so tài giữa kinh nghiệm dày dạn của cựu số 1 thế giới và sự thăng hoa của sức trẻ.

Tại một diễn biến khác, Marta Kostyuk đang chứng minh tại sao cô là một trong những tay vợt chơi tốt nhất trên mặt sân đất nện mùa này. Đối thủ của cô là Linda Noskova, người từng gây bất ngờ khi loại Coco Gauff. Tuy nhiên, sự ổn định trong khả năng điều phối bóng giúp Kostyuk được đánh giá cao hơn cho tấm vé vào bán kết.