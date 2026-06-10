Jannik Sinner đối mặt nghi vấn sức khỏe, NBA thay đổi luật tuyển chọn cầu thủ Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đang thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu tại Milan, cùng lúc NBA ra quy định mới nhằm chấm dứt tình trạng cố tình thua để lấy lượt chọn cao.

Thế giới thể thao sáng 10/6 chứng kiến những biến động đáng chú ý từ làng quần vợt đến các giải đấu chuyên nghiệp tại Mỹ. Trọng tâm đổ dồn vào tình trạng thể lực của Jannik Sinner và bước ngoặt mang tính lịch sử trong quy định tuyển chọn của NBA.

Jannik Sinner và bài toán thể lực bí ẩn

Theo báo cáo từ Heavy, tân số 1 thế giới Jannik Sinner đang trải qua một giai đoạn khó khăn về sức khỏe. Sau màn trình diễn có phần đuối sức bất thường tại Roland Garros, tay vợt người Italia đã trở về Milan để thực hiện một loạt các kiểm tra y tế chuyên sâu.

Jannik Sinner đang nỗ lực tìm nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm thể lực đột ngột.

Dù các chỉ số cơ bản cho thấy Sinner vẫn khỏe mạnh, nhưng việc anh hụt hơi trong các thời điểm then chốt tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện là dấu hiệu không thể xem thường. Các chuyên gia y tế đang nỗ lực làm rõ liệu đây là hệ quả của lịch thi đấu dày đặc hay có nguyên nhân bệnh lý tiềm ẩn. Khả năng tay vợt này phải tạm nghỉ thi đấu trong thời gian tới để điều trị dứt điểm là rất cao.

Sự trở lại mạnh mẽ của Emma Raducanu

Trái ngược với nỗi lo của Sinner, làng quần vợt nữ đón nhận tín hiệu tích cực từ Emma Raducanu. Sau thời gian dài dưỡng thương, nhà cựu vô địch US Open đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Anna Blinkova tại giải Queen's Club.

Phát biểu sau trận đấu, Raducanu không giấu được sự tự tin: "Tôi cảm thấy mình khởi đầu rất tốt. Mặc dù chưa chơi nhiều trận, nhưng tôi hài lòng với cách bản thân đã thể hiện. Tôi cảm thấy thoải mái, tự tin và thực sự là chính mình trên sân đấu." Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho mùa giải sân cỏ sắp tới.

NBA chính thức tuyên chiến với tình trạng 'Tanking'

Tại Mỹ, Ban tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã tạo nên một cú hích lớn khi thông qua đạo luật mới với sự đồng thuận tuyệt đối của 29 trên 30 đội bóng. Quy định này trực tiếp nhắm vào khả năng nhận lượt chọn cao (pick) tại kỳ NBA Draft.

Mục tiêu của đạo luật là chấm dứt tình trạng "tanking" – việc các đội bóng cố tình thua trong mùa giải thường (regular season) để tích lũy cơ hội nhận được những tài năng trẻ xuất sắc nhất. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ tính cạnh tranh và sự công bằng cho giải đấu, vốn đã bị ảnh hưởng bởi chiến thuật tiêu cực này trong nhiều năm qua.

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