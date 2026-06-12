Jannik Sinner đối mặt nghi vấn tâm lý trước thềm Wimbledon 2026 và kỷ lục tiền thưởng lịch sử Jannik Sinner bị nghi ngờ gặp vấn đề tâm lý trước Wimbledon 2026, trong khi giải đấu công bố quỹ thưởng 64,2 triệu bảng và Conor McGregor vướng nghi án doping.

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đang đứng trước những nghi ngờ về tình trạng thể lực và tâm lý ngay trước thềm giải đấu Wimbledon 2026. Bên cạnh đó, làng thể thao thế giới cũng đón nhận thông tin về mức tiền thưởng kỷ lục tại London cùng các cáo buộc doping nhắm vào võ sĩ Conor McGregor.

Nghi vấn rào cản tâm lý của Jannik Sinner

Sau màn trình diễn không như ý tại Roland Garros, Jannik Sinner đang phải đối mặt với những phân tích chuyên sâu về tình trạng sức khỏe. Trong chương trình Love All, nhà báo Blair Henley nhận định rằng yếu tố lo âu có thể là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự sa sút của tay vợt người Italia, thay vì chỉ là những chấn thương cơ học đơn thuần.

Tình trạng của Sinner được dự báo sẽ trở thành chủ đề được quan tâm tại Wimbledon

Đồng quan điểm, cựu số 1 thế giới Kim Clijsters cho rằng những biểu hiện đau vùng đùi và hông trái của Sinner có thể bắt nguồn từ áp lực lo âu. Hiện tại, Sinner đã thực hiện hàng loạt đợt kiểm tra y tế chuyên sâu tại một bệnh viện ở Turin (Italia) nhằm tìm ra nguyên nhân cho các vấn đề tái diễn này trước khi tranh tài tại All England Club.

Wimbledon 2026 thiết lập kỷ lục tiền thưởng lịch sử

Ban tổ chức Wimbledon vừa chính thức công bố quỹ tiền thưởng cho mùa giải 2026 với những con số chưa từng có trong lịch sử. Tổng giá trị giải thưởng được nâng lên mức 64,2 triệu bảng Anh, tăng 20% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng thường niên lớn nhất từ trước đến nay của giải đấu.

Hạng mục Mức thưởng (Bảng Anh) Tỷ lệ tăng Vô địch (Đơn nam/nữ) 3,6 triệu 20% Á quân (Đơn nam/nữ) 1,8 triệu 18% Tổng quỹ thưởng 64,2 triệu 20%

Cáo buộc sử dụng chất cấm nhắm vào Conor McGregor

Tờ New York Times vừa công bố một cuộc điều tra liên quan đến võ sĩ MMA Conor McGregor. Theo các nguồn tin nội bộ, Cơ quan Chống Doping Mỹ (USADA) từng nghi ngờ võ sĩ có biệt danh "The Notorious" cố gắng khai thác các kẽ hở trong quy định để sử dụng chất cấm trước khi quay lại chương trình kiểm tra định kỳ.

Báo cáo cho thấy McGregor bị cáo buộc đã có những hành vi nhằm tránh sự giám sát của lực lượng kiểm tra doping. Mặc dù danh tính các hoạt chất cụ thể chưa được tiết lộ, thông tin này đang gây ra nhiều tranh cãi về tính minh bạch trong quá trình thi đấu của võ sĩ người Ireland.

Fernando Alonso đính chính về tương lai tại F1

Tay đua kỳ cựu Fernando Alonso đã lên tiếng làm rõ về khả năng chia tay đường đua F1 sau chặng Barcelona GP. Alonso khẳng định anh vẫn chưa đưa ra quyết định giải nghệ. Sự thay đổi nằm ở việc từ năm 2027, trường đua Catalunya tại Barcelona sẽ không còn xuất hiện thường niên mà phải luân phiên tổ chức cùng trường đua Spa Francorchamps của Bỉ.

Đáng chú ý, tay đua người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng tương lai của anh với đội đua Aston Martin vẫn đang được bỏ ngỏ và chưa có quyết định cuối cùng nào về việc gia hạn hợp đồng.