Jannik Sinner được khuyên bỏ Madrid Open để bảo toàn thể lực cho Roland Garros Chuyên gia Brad Gilbert nhận định Sinner nên ưu tiên Italian Open thay vì cày ải tại Tây Ban Nha. Roland Garros cũng công bố kế hoạch vinh danh Wawrinka và Monfils.

Quyết định không tham dự Barcelona Open của Jannik Sinner đang nhận được sự ủng hộ lớn từ giới chuyên môn. Theo phân tích, đây là bước đi chiến thuật cần thiết để tay vợt người Italy duy trì trạng thái thể lực tốt nhất cho các mục tiêu quan trọng hơn tại Italian Open và Roland Garros.

Chiến lược phân phối sức mạnh của Jannik Sinner

Trên podcast Big T, chuyên gia tennis Brad Gilbert đánh giá quyết định của Sinner là hoàn toàn sáng suốt, đặc biệt khi nhìn vào trường hợp của Carlos Alcaraz. Đối thủ lớn nhất của Sinner đã phải rút lui khỏi giải ATP 500 này ngay trước vòng 2 do chấn thương – hệ quả từ việc thi đấu liên tục với cường độ cao.

Sinner được khuyên bỏ các giải đất nện ở Tây Ban Nha

Thậm chí, Gilbert cho rằng Sinner nên cân nhắc bỏ qua cả Madrid Open (diễn ra từ 20/4 đến 3/5). Chuyên gia này nhấn mạnh rằng dù Madrid Open rất quan trọng với các tay vợt Tây Ban Nha như Alcaraz, nhưng với Sinner, việc tránh quá tải trước thềm Roland Garros mới là ưu tiên hàng đầu sau khi đã chơi rất nhiều trận trong 3 giải đấu gần nhất.

Roland Garros tri ân các huyền thoại sắp giải nghệ

Ban tổ chức Roland Garros vừa xác nhận sẽ tổ chức các buổi lễ vinh danh trang trọng cho ba tay vợt Stan Wawrinka, Gael Monfils và Caroline Garcia. Đáng chú ý, Wawrinka và Monfils sẽ nhận được suất đặc cách dự vòng đấu chính và một màn chia tay đặc biệt nếu họ dừng bước, bởi cả hai dự kiến sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải 2026.

Trong khi đó, cựu tay vợt nữ số 4 thế giới Caroline Garcia – người đã treo vợt vào năm ngoái – sẽ được vinh danh trong một buổi lễ riêng giữa hai trận bán kết đơn nữ.

Manny Pacquiao khẳng định vị thế trước Floyd Mayweather

Trong cuộc tranh luận về danh xưng "GOAT" (Võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại), Manny Pacquiao đã đưa ra những lý lẽ phản hồi trực diện Floyd Mayweather. Pacquiao cho rằng thành tích của anh mang tính lịch sử và khó chinh phục hơn kỷ lục bất bại của đối thủ.

Huyền thoại người Philippines nhấn mạnh: "Mayweather không thể khẳng định mình là võ sĩ bất bại duy nhất giải nghệ vì có ít nhất 15 người khác đã làm được điều đó. Nhưng tôi tự hào là nhà vô địch 8 hạng cân và là võ sĩ duy nhất nắm giữ đai vô địch thế giới trong 4 thập kỷ khác nhau".

Lando Norris lọt danh sách 100 người ảnh hưởng nhất của TIME

Tay đua đương kim vô địch F1 Lando Norris vừa được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2026 (TIME 100). Ngôi sao của đội McLaren góp mặt trong hạng mục "Những nhà đổi mới".

Bên cạnh thành công rực rỡ với chức vô địch F1 2025, Norris còn được đánh giá cao nhờ tư duy nhạy bén trong kinh doanh. Anh hiện điều hành công ty may mặc sản xuất trang phục đua xe riêng và một đơn vị tìm kiếm, đào tạo tài năng trẻ trong môn thể thao tốc độ.