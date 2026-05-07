Jannik Sinner được ví như Nadal tại Roland Garros sau chuỗi phong độ hủy diệt HLV Patrick Mouratoglou tin rằng Jannik Sinner đang thống trị làng banh nỉ và sở hữu cơ hội vô địch Roland Garros tương đương Rafael Nadal thời đỉnh cao.

Làng tennis thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Jannik Sinner trên mặt sân đất nện. Chuyên gia kỳ cựu Patrick Mouratoglou mới đây đã đưa ra nhận định gây xôn xao khi so sánh vị thế của tay vợt người Ý với huyền thoại Rafael Nadal tại Roland Garros. Theo ông, sự thống trị mà Sinner đang thiết lập hiện nay là điều hiếm thấy kể từ thời kỳ đỉnh cao của "Vua đất nện".

Sinner và sự thống trị tương tự Rafael Nadal

HLV Patrick Mouratoglou không ngần ngại khẳng định cơ hội vô địch Roland Garros của Jannik Sinner hiện tại là cực lớn. Ông phân tích: "Tôi nghĩ cơ hội để Sinner vô địch Roland Garros không thể cao hơn. Với tôi, nó có thể so sánh với cơ hội mà Rafael Nadal từng có trong suốt sự nghiệp tại đây". Đây là một sự công nhận đặc biệt dành cho tay vợt 22 tuổi, bởi Nadal vốn là biểu tượng bất diệt tại giải Grand Slam trên đất Pháp.

Sinner vừa vô địch Madrid Open

Lý giải cho nhận định này, Mouratoglou nhấn mạnh vào khoảng cách trình độ giữa Sinner và phần còn lại. Khi Carlos Alcaraz đang phải đối mặt với các vấn đề về thể trạng và không thi đấu, Sinner gần như không có đối thủ xứng tầm. Sự ổn định trong lối chơi và tâm lý bản lĩnh giúp anh kiểm soát hoàn toàn các trận đấu, một đặc điểm từng làm nên thương hiệu của Nadal trên mặt sân bụi đỏ.

Lộ trình chinh phục Rome Open và Roland Garros

Phong độ của Jannik Sinner trên mặt sân đất nện hiện là "không thể ngăn cản". Với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp cùng hai danh hiệu ATP Masters 1000 danh giá tại Monte Carlo và Madrid Open, anh đang tích lũy sự tự tin tối đa. Giải Rome Open sắp tới không chỉ là cơ hội để Sinner lần đầu đăng quang tại quê nhà mà còn là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào hành trình chinh phục Roland Garros.

Emma Raducanu và nỗ lực tái xuất tại Strasbourg

Trong khi Sinner đang ở đỉnh cao, cựu vô địch US Open Emma Raducanu lại đang chật vật tìm lại ánh hào quang. Sau khi rút lui khỏi Rome Open vì lý do sức khỏe, tay vợt số 1 nước Anh đang hướng tới giải WTA 500 Strasbourg tại Pháp khởi tranh từ ngày 17/5. Tuy nhiên, do đã bỏ lỡ thời hạn đăng ký, Raducanu buộc phải chờ đợi một suất đặc cách từ ban tổ chức để có thể tham gia thi đấu.

Dustin Poirier sẵn sàng tái xuất UFC vì Nate Diaz

Ở một diễn biến khác của làng võ thuật tổng hợp, cựu vô địch hạng nhẹ Dustin Poirier đã để ngỏ khả năng trở lại lồng bát giác. Poirier khẳng định mục tiêu duy nhất khiến anh cân nhắc chấm dứt thời gian nghỉ hưu là một trận đấu với Nate Diaz. Chia sẻ trên podcast Deep Waters, Poirier cho biết anh vẫn muốn giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong quá khứ với Diaz, một kèo đấu vốn đã được lên lịch nhưng không thể diễn ra trước đó.

Bản quyền truyền hình F1 xác lập kỷ lục 1 tỷ bảng

Thế giới tốc độ vừa ghi nhận một cột mốc tài chính ấn tượng khi F1 đạt thỏa thuận bản quyền truyền hình trị giá lên tới 1 tỷ bảng với nhà đài Sky. Hợp đồng mới kéo dài đến năm 2034, đảm bảo nguồn thu khoảng 200 triệu bảng mỗi năm cho giai đoạn 2030-2034. Con số này tăng trưởng đáng kể so với mức 129 triệu bảng/năm của thỏa thuận hiện tại.

Động thái này của Sky được xem là phản ứng trực tiếp trước sự bành trướng của Apple tại thị trường Mỹ, khi tập đoàn công nghệ này vừa thâu tóm quyền phát sóng F1 với giá 560 triệu bảng trong 5 năm. Việc gia hạn dài hạn giúp Sky củng cố vị thế độc tôn tại khu vực Anh và châu Âu, đảm bảo quyền lợi cho người hâm mộ tại các thị trường truyền thống của môn thể thao này.