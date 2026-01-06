Jannik Sinner giản dị tại Monaco sau cú sốc Roland Garros; Ferrari gọi tên Luigi Hamilton Tay vợt số một thế giới Jannik Sinner tìm lại sự cân bằng tại Monaco sau thất bại ở Pháp, trong khi Lewis Hamilton nhận biệt danh đầy thú vị từ ông chủ tương lai tại Ferrari.

Jannik Sinner, tay vợt hàng đầu người Italia, đã nhanh chóng rời khỏi Paris sau thất bại sớm tại Roland Garros để tìm kiếm sự thư thái tại Monaco. Đây được xem là quãng nghỉ cần thiết để tay vợt này tái tạo năng lượng trước khi bước vào mùa giải sân cỏ quan trọng.

Jannik Sinner và khoảnh khắc đời thường tại Monaco

Thay vì những bộ trang phục thi đấu cầu kỳ hay sự hộ tống của đội ngũ chuyên gia, Jannik Sinner xuất hiện đầy bất ngờ trên đường phố Monaco với phong cách cực kỳ giản dị. Tay vợt này diện quần jeans, áo phông và tự cầm lái chiếc xe máy di chuyển giữa dòng người. Hình ảnh đời thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, thậm chí nhiều người còn hóm hỉnh ví von tay vợt số một thế giới trông giống như một nhân viên giao hàng chuyên nghiệp.

Sinner bị loại sớm tại Roland Garros

Canelo Alvarez và niềm tin vào thế hệ kế cận của quyền Anh Mexico

Trong một diễn biến khác của làng thể thao thế giới, võ sĩ lừng danh Canelo Alvarez vừa dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Jaime Munguia. Canelo khẳng định Munguia có đầy đủ tố chất để trở thành gương mặt đại diện mới của boxing Mexico trong tương lai gần. Theo Canelo, sự tiến bộ của Munguia đến từ tinh thần kỷ luật và việc được dẫn dắt bởi một đội ngũ huấn luyện tài năng. Lời khẳng định này từ một tượng đài như Canelo được xem là sự bảo chứng quan trọng cho sự nghiệp của võ sĩ trẻ.

Sóng ngầm tại UFC: Tương lai của Tom Aspinall bị bỏ ngỏ

Thế giới MMA đang chứng kiến những căng thẳng mới giữa võ sĩ Tom Aspinall và tổ chức UFC. Người đại diện của Aspinall, Eddie Hearn, được cho là đang tiến hành đàm phán để chấm dứt hợp đồng sớm với giải đấu này. Lý do chính xuất phát từ vấn đề tài chính, khi phía Aspinall cho rằng mức thù lao mà Dana White và UFC chi trả hiện không tương xứng với vị thế và những đóng góp của tay đấm này trong lồng bát giác.

Sự giao thoa văn hóa tại Ferrari: Biệt danh Luigi của Lewis Hamilton

Tại đường đua F1, mối lương duyên giữa Lewis Hamilton và đội đua Ferrari đang có những khởi đầu đầy thú vị dù tay đua người Anh chưa chính thức gia nhập. Sau chặng đua tại Canada, Frédéric Vasseur - ông chủ của Ferrari - đã gọi Hamilton bằng cái tên thân mật "Luigi".

Vasseur xác nhận đây không phải là một sự nhầm lẫn mà là cách ông chào đón tay đua huyền thoại đến với gia đình Ferrari. Hamilton cũng tiết lộ rằng từ thời thơ ấu khi thi đấu tại Ý, anh đã thường xuyên được người hâm mộ tại đây gọi bằng cái tên này. Động thái này cho thấy quá trình hòa nhập văn hóa của Hamilton với đội đua nước Ý đang diễn ra vô cùng thuận lợi.